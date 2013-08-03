Johnson & Johnson обвинили в нарушении закона

Один из гигантов в области здравоохранения - компания Johnson & Johnson - обвинена китайскими властями в нарушении местного законодательства, сообщают Вести.ru.

Согласно постановлению шанхайского суда американская компания должна выплатить местному дистрибьютору $85 тыс. за нарушение антимонопольного законодательства.

Двум дочерним компаниям были выдвинуты обвинения в установлении минимальной цены продажи хирургических инструментов.

Китайские власти установили более тщательный контроль над деятельностью транснациональных корпораций.

За последний месяц две иностранные компании, поставляющие на китайский рынок молоко, объявили о снижении цен, после того как правительство заявило о начале расследования, связанного с возможным установлением цен.

Четыре китайских руководителя фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline также были задержаны по обвинению в даче взяток.

Китайские власти все внимательнее отслеживают колебание потребительских цен, по мере того как растет прожиточный минимум.

Некоторые бизнес-аналитики говорят, что иностранные компании становятся мишенью для местных властей, чтобы увеличилась рыночная доля их китайских конкурентов.

Шанхайский суд отменил решение суда низшей инстанции, который оправдал дочерние компании Johnson & Johnson. Судья заявил, что данное решение продиктовано необходимостью защиты потребителей и общественных интересов.