Новый посол США в Украине прибыл в Киев

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт сегодня прибыл в Киев.

Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине.

«Джеффри Р.Пайетт – дипломат высшего эшелона дипломатической службы США, прибыл в Киев 3 августа 2013 года в качестве восьмого посла Соединенных Штатов Америки в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, новый посол США в Украине Пайетт принес присягу 30 июля в Государственном департаменте в Вашингтоне.

Пайетт, карьерный дипломат, ранее работал заместителем посла США в Индии, генеральным консулом в Гонконге, вице-консулом в Гондурасе.

Сенат утвердил Пайетта в должности посла США в Украине 9 июля. Он сменил Джона Теффта, который работал в Украине с ноября 2009 года.