New York Times продает газету Boston Globe за $70 млн

Американский бизнесмен Джон Генри, владелец бейсбольного клуба Boston Red Sox и футбольного клуба «Ливерпуль», заключил соглашение о покупке за $70 млн издания The Boston Globe, передает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Генри покупает издание с 141-летней историей у корпорации The New York Times Co.

Четыре года назад The Times уже пыталась продать The Boston Globe вместе с несколькими сайтами и 49% бесплатной газеты Metro Boston.

Состояние Джона Генри оценивается в $1,1 млрд.