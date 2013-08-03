New York Times продает газету Boston Globe за $70 млн
13:17, 03 августа 2013Разное
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Американский бизнесмен Джон Генри, владелец бейсбольного клуба Boston Red Sox и футбольного клуба «Ливерпуль», заключил соглашение о покупке за $70 млн издания The Boston Globe, передает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.
Генри покупает издание с 141-летней историей у корпорации The New York Times Co.
Четыре года назад The Times уже пыталась продать The Boston Globe вместе с несколькими сайтами и 49% бесплатной газеты Metro Boston.
Состояние Джона Генри оценивается в $1,1 млрд.
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