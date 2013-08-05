Следующее заседание Киевсовета проведут 19 августа

На официальном сайте Киевсовета обнародовано распоряжение №123 от 5 августа в 2013 г. “О созыве XII сессии Киевсовета VI созыва”, согласно которому депутаты соберутся 19 августа.

В соответствии с документом, заседание состоится в сессионном зале в здании Киевсовета и КГГА (Крещатик, 36). Начало – 10.00.

В повестку дня заседания внесены пять вопросов: первые два - внесение изменений в решения Киевсовета от 8 февраля 2013 года о Программе социально-экономического развития столицы на текущий год и о бюджете Киева-2013; третий - о внесении изменений в решение Киевсовета от 20 июня 2002 года “Об образовании исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской госадминистрации) и утверждении его структуры и общей численности”; четвертый - о внесении изменений в решение Киевсовета от 22 мая в 2013 г. об образовании Центров предоставления административных услуг в Киеве, а также вопрос - “Об обращении Киевсовета к Верховной Раде Украины”.

Распоряжение подписала заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Герега закрыла сессию Киевсовета. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня в связи с блокированием трибуны оппозицией.

Утром в тот день в Киеве несколько сотен людей под флагами оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседание Киевсовета. Представители партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну Киевсовета, и сессия не состоялась. Оппозиция называла единственным условием возобновления работы сессии обращение Киевсовета к Верховной Раде с просьбой провести в Киеве новые выборы.

Председатель КГГА Александр Попов неоднократно заявлял, что без решения Киевсовета город не сможет решить проблему выплаты зарплат и надбавок работникам бюджетной сферы.

1 августа общегородское собрание представителей профсоюзов Киева выдвинуло требование к председателю КГГА обеспечить нормальную жизнедеятельность города, и обратилось с призывом к народным депутатам обеспечить выборность органов местного самоуправления столицы. “В случае нерешения отмеченных проблем, профсоюзы Киева оставляют за собой право на проведение акций протеста”, - говорится в постановлении собрания.