В Турции отравились 69 российских туристов

На турецком курорте Кемер отравились 69 российских туристов, сообщает сайт Ростуризма.

"По информации генконсульства России в Анталье, 3 августа 2013 года за медицинской помощью обратились 69 россиян, отдыхающих в отеле "Гранд ринг" в поселке Бельдиби. Всем поставлен диагноз "острый гастроэнтерит" и оказана необходимая медпомощь - части из них амбулаторно, 15 человек были госпитализированы в больницы Кемера и Антальи", - говорится в сообщении ведомства.

К этому моменту большинство госпитализированных уже выписали, и туристы продолжили отдых. Ростуризм со ссылкой на врачей отмечает, что угрозы жизни для пострадавших нет.

Инспекция управления здравоохранения провинции Анталья взяла в отеле пробы пищевых продуктов, воды из бассейна и моря для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, ее результаты станут известны 6 августа, также была проведена санобработка помещений отеля, добавляют в ведомстве.