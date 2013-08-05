Соглашение с Панамой об отмене виз вступит в силу 16 августа

16 августа вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Панама об отмене виз.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, положениями соглашения предусматривается возможность граждан государств сторон въезжать и находиться на территории государства другой стороны без визы максимальным сроком до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда, если целью поездки является туризм или осуществление другой неприбыльной деятельности.