Анонс на 6 августа

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет общую предтурнирную пресс-конференцию, посвященную открытию U16 Чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. В работе также примут участие президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков и директор турнира «Евробаскет 2015» Маркиян Лубкивский. Во время пресс-конференции будет презентован Кубок турнира - главный трофей, за который будут соревноваться 16 европейских команд - участниц юношеского чемпионата.

* Круглый стол на тему: "Изменения в строительной нормативной базе и их влияние на рынок недвижимости в Украине". Организатор - Журнал "АСТ" ("Architecture Construction Technology"). Приглашены: Игорь Соколов, директор Департамента градостроительства, архитектуры и планирования территорий Минрегиона, Сергей Целовальник, директор Департамента градостроительства и архитектуры, главный архитектор Киева, Александр Сергиенко, начальник Управления разрешительных процедур Госархстройинспекции Украины, Александр Ротов, вице-президент - председатель Совета директоров КСУ, президент компании "Герц", Иван Салий, вице-президент КСУ, председатель наблюдательного совета ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий"; Геннадий Фаренюк, директор Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций; Владимир Брунько, директор ООО "Институт проектирования"; Василий Пикулик, глава компании "БилдГрупМенеджмент"; Анжела Штукатурова - юрист киевского офиса международной юридической фирмы "Dentons".

* Состоится очередное заседание коллегии Госкомтелерадио Украины. Вопросы: О результатах аудита Счетной палаты Украины эффективности использования средств Государственного бюджета, полученных Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины на выпуск книжной продукции по программе «Украинская книга». О награждении работников информационной сферы Украины.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Скандальное решение Киевгорсовета: в столице закрывают самые популярные кинотеатры?». Речь пойдет о развитии событий с киевскими кинотеатрами после принятия Киевским горсоветом решения «О реорганизации кинотеатров коммунальной формы собственности». В результате таких действий кинотеатры «Братислава», «Лейпциг», «Киевская Русь», «Ленинград», «Россия», «Флоренция», «Загреб» и Кинотеатр имени Тараса Шевченко присоединяют к коммунальному предприятию «Киевкинофильм». Проводились ли общественные слушания о передаче кинотеатров «Киевкинофильму»? Как это отразится на качестве обслуживания, стоимости билетов и актуальности репертуара? Что скрывается за решением Киевгорсовета: оптимизация расходов или коррупционная схема? Кому выгодно разорение успешных кинотеатров и банкротство кинопрокатчиков? Получен ли ответ от главы КМДА после проведения пикета по защите киевских кинотеатров? Ответ на эти и другие волнующие всех жителей столицы вопросы озвучат участники пресс-конференции: руководители коммунальных кинотеатров Киева и представители трудовых коллективов. Приглашены: директор Департамента культуры КМДА Светлана Зорина и другие представители городской власти (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция председателя Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергея Орехова на тему: "Борьба за качество - это реалии сегодняшнего дня. Правительство усиливает борьбу с контрабандной и контрафактной продукцией".

* Пресс-конференция на тему: "Государственное регулирование обращения и контроля в Украине лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства". В частности, с учетом мнения чиновников, специалистов и представителей пациентских организаций, будут освещены вопросы облегчения доступа тяжелобольных пациентов к обезболивающим препаратам, содержащим наркотические средства, а также вопросы усиления государственного контроля за оборотом этих препаратов и предупреждение их злоупотребления. Участники: Л.Коношевич, начальник Управления лекарственных средств и медицинской продукции Минздрава Украины; С.Румянцева, зав.сектором нормативно-методического и информационного обеспечения деятельности по формированию здорового образа жизни ГУ "Институт стратегических исследований МЗ Украины"; А.Виевский, главный внештатный нарколог Минздрава Украины; В.Тимошевская, директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение"; Е.Найштетик, вице-президент Всеукраинского Совета Защиты Прав и Безопасности Пациентов.

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