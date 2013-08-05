Замок Дракулы принес владельцам 1,2 млн евро прибыли

За прошлый год замок Бран в Румынии, больше известный как замок Дракулы, принес своим владельцам 1,2 млн евро чистой прибыли из 2 млн евро общего дохода.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на румынское издание Studentie, замок принадлежит королевской династии Габсбургов.

Замок ежегодно посещают около 500 тыс. туристов, большинство из которых иностранцы. Среди них такие знаменитости как Кевин Костнер, Николас Кейдж, Кьюба Гудинг-младший и другие. Другой значительной статьей прибыли являются доходы от проведения в замке съемок фильмов, романтических ужинов и свадеб.

Бран был построен в XV веке возле города Брашова. Румынский князь Влад Цепеш, ставший прототипом Дракулы, останавливался в нем только один раз, но вышедший в 1898 году роман «Дракула» Брэма Стокера напрямую связал замок с вампирами.

Ранее здание было собственностью Румынского государства, но в 2006 года было возвращено династии Габсбургов, адвокаты которых доказали, что он построен на деньги королевской семьи. Замок Бран занимает второе место в рейтинге самой дорогой недвижимости Forbes и оценивается в 140 млн долларов.