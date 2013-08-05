ТОП-10 (5 августа)

Переговоры о возвращении продукции Roshen в Россию не начаты – источник

Постановление об отсрочке введения нового порядка оценки недвижимости вступило в силу

Продажи новых легковых автомобилей в Украине продолжают падать

Казахстан не обнаружил бензапирен в продукции Roshen

Янукович поручил Азарову усовершенствовать закон об утилизации автомобилей

С начала года в бюджеты всех уровней поступило 240,9 млрд грн

В России на границе с Украиной - вспышка африканской чумы свиней

Молдова также не нашла опасных веществ в конфетах Roshen

Акционеры «Укрсоцбанка» утвердили решение о присоединении "УниКредит Банка"

Укргосреестр обязали указывать причины отказа регистрации имущества

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Переговоры о возвращении продукции Roshen в Россию не начаты – источник

Переговоры о возвращении продукции корпорации Roshen на российский рынок не начаты, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ источник, знакомый с ходом переговоров.

«На это время переговоры с представителями Роспотребнадзора не начаты. Сегодня в Москву должен прибыть первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта, но все зависит от готовности российской стороны. Сейчас особого желания у российских коллег начать такие переговоры не наблюдается», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 августа, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что министерство имеет в своем распоряжении результаты экспертизы качества украинской кондитерской продукции, в частности, продукции корпорации Roshen, и рассчитывает, что переговоры с украинской стороной по поводу экспорта начнутся с понедельника.

«Я бы осторожно относился к этому вопросу, чтобы не навредить переговорному процессу. Со стороны производителей и независимой экспертизы результаты есть. У нас нет сомнений, что качество продукции удовлетворяет нормам и стандартам», - сказал министр.

«Если есть претензии у российской стороны, мы должны их получить. Насколько я знаю, Министерство экономического развития и торговли Украины уже создало рабочую группу и планирует уже с понедельника начать официальные переговоры», - сказал Присяжнюк.

Напомним, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор проинформировал Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставку ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, получив почти 413 млн дол. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составлял 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

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Постановление об отсрочке введения нового порядка оценки недвижимости вступило в силу

Постановление о переносе сроков введения нового порядка оценки недвижимости с целью налогообложения до 1 ноября вступило в силу.

Соответствующее постановление Кабмина №501 от 1 августа 2013 года «О внесении изменений в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 4 марта 2013 года №231», опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, срок действия использования отчетов об оценке, проведенных субъектами оценочной деятельности, продлен до 31 октября 2013 года.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки имущества, которые планировалось ввести с 1 августа.

По словам министра юстиции Елены Лукаш, правительство согласилось с предложениями Министерства юстиции и Администрации Президента об отсрочке введения новых правил на три месяца и разрешило гражданам, уже заказавшим оценки имущества, использовать их в течение срока действия таких оценок.

Ранее глава Минюста заявила о намерении предложить правительству отсрочить введение обязательной оценки имущества при его продаже.

По ее словам, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности.

Как сообщал УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Этим постановлением устанавливается новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости, которая прекратит злоупотребления на рынке и даст возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению, оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. В рамках выполнения постановления Кабмина Фонд государственного имущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.

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Продажи новых легковых автомобилей в Украине продолжают падать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 17,984 тыс. штук, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, в июле общий объем продаж автотранспортных средств сократился на 16,1%, в том числе автобусов - сократился на 28,8%, коммерческих автомобилей - сократился на 21,3%.

Лидером авторынка в июле 2013 года стал отечественный автопроизводитель ЗАЗ, который по сравнению с июлем прошлого года сократил продажи на 5,4% - до 1,652 тыс. шт., на втором месте Hyundai, также сокративший продажи на 29,2% - до 1,357 тыс. шт., на третьем месте Geely, продажи которой сократились в июле на 10,6% - до 1,347 тыс. шт. по сравнению с июлем прошлого года.

При этом наибольший рост по количеству проданных автомобилей показал "Богдан", увеличивший продажи в июне на 142,4% - до 560 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 14,887 тыс. штук

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Введение в стране утилизационного сбора привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%, сообщила информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».

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Казахстан не обнаружил бензапирен в продукции Roshen

Казахстанские санэпидемиологи не обнаружили бензапирен в продукции украинской кондитерской компании Roshen.

Об этом сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает РИА Новости.

В конце июля Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ кондитерских изделий компании Roshen, после того как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству и безопасности. Продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen был обнаружен бензапирен (вещество первого класса опасности). В пятницу, 2 августа санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики.

"Мы провели исследование большого количества продукции. Смотрим в первую очередь бензапирен. Семь наименований исследовали, бензапирена нет", - заключил санврач.

По его информации, на рынке кондитерских изделий Казахстана продукция Roshen занимает 15-20%.

Бекшин пояснил, что по таможенному соглашению по санитарным мерам в случаях выявления несоответствующей, опасной продукции страна-участник Таможенного союза в течение 24 часов должна представить официальную информацию.

"Но, не дожидаясь такой информации, мы приступили к проверке в двух городах - Алматы и Астане, где больше всего этой продукции. Сейчас это исследование ведется. Мы обращались к официальным лицам Роспотребнадзора еще на прошлой неделе, но официального ответа еще не получили. Только при получении официального ответа мы можем вынести постановление о запрещении данной продукции", - сказал Бекшин.

Напомним, вслед за Россией и Казахстаном проверку продукции Roshen начали Беларусь и Таджикистан. Таджикистан не выявил никаких нарушений по качеству и безопасности данных кондитерских изделий.

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Янукович поручил Азарову усовершенствовать закон об утилизации автомобилей

Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение относительно совершенствования законодательного регулирования вопросов, связанных с утилизацией транспортных средств, уплатой экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, и обеспечения экономических интересов владельцев автомобилей.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Согласно документу, премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. В них правительство должно предусмотреть защиту прав и экономических интересов владельцев, которые передают на утилизацию транспортные средства, в частности, в части возмещения их стоимости.

Президент акцентирует внимание на устранении чрезмерных требований к субъектам ведения хозяйства, которые намерены осуществлять деятельность по разборке утилизируемых транспортных средств. Речь идет о требованиях относительно наличия в специализированных пунктах системы экологического менеджмента, сертифицированной по стандартам Международной организации по стандартизации (180) серии 1400 или по аналогичному национальному стандарту.

Кроме того, премьеру поручено определить механизм четкого государственного контроля и надзора в сфере хозяйственной деятельности по утилизации транспортных средств в соответствии с требованиями Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Также должен быть определен порядок использования средств, поступивших от уплаты экологического налога за утилизацию.

Согласно документу, правительство должно устранить положения, которые не согласовываются с международными обязательствами Украины, взятыми в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. В частности, речь идет о положении относительно особенностей деятельности субъектов ведения хозяйства, которые производят (изготовляют) транспортные средства и берут на себя обязательство обеспечить утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств в порядке и на условиях, определенных законом об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств, а также положений, по которым такие субъекты не являются плательщиками экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

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С начала года в бюджеты всех уровней поступило 240,9 млрд грн

Объем поступлений в бюджеты всех уровней за 7 месяцев года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2 млрд грн (3,9%) до 240,9 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на оперативные данные.

По итогам полугодия рост поступлений составил 1% - до 204 млрд грн.

«В государственный бюджет поступило 189,1 млрд грн, в местные - 51,8 млрд грн. В общий фонд госбюджета перечислено 180,8 млрд грн платежей, что на 8,1 млрд грн большое показателя января-июля 2012 года», - сообщили в Миндоходов.

При этом в министерстве отметили адекватность платежей темпам роста экономики и детенизации экономики. «Темп роста платежей общего фонда госбюджета, закрепленных за налоговыми органами, в январе-июле составил 109,6% при сокращении промпроизводства на 5,3%. Динамика платежей, закрепленных за таможенными органами, составила 96,5%, а увеличение поступлений единого налога составило 6,7% при росте фонда заработной платы в январе – июне – на 5%», - отметили в Миндоходов.

Объем налоговых возмещений, по данным Миндоходов, за семь месяцев текущего года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 24,2% - до 33,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2012 года приняла предложенный правительством госбюджет на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн. Доходы - 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн, предельный уровень государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, объем государственных гарантий - 50 млрд грн.

Весной 2013 года Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. Министр финансов Юрий Колобов также заявлял, что пересмотр бюджета возможен по итогам первого полугодия. Однако в конце июля в Минфине заявили о возможности пересмотреть государственный бюджет по итогам 9 месяцев с соответствующими корректировками.

При этом, по оценкам экспертов, Государственный бюджет на 2013 год не будет выполнен ни в части доходов, ни в части расходов, и бюджетный дефицит по итогам года превысит плановый уровень. Недопоступление доходной части бюджета по итогам 2013 года может составить 20-25 млрд грн

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В России на границе с Украиной - вспышка африканской чумы свиней

На территории Октябрьского района Ростовской области (Россия) зафиксирован случай смерти свиньи из-за африканской чумы свиней (АЧС), вследствие чего в районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на официальном сайте МЧС России по Ростовской области.

Согласно сообщению, в районе по предварительным данным, отчуждению подлежит 600 голов свиней.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, в России зафиксированы два новых очага АЧС - в Ярославской и Смоленской областях.

На прошлой неделе в России выявлены новые вспышки АЧС на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской. В целом, в России с начала года зафиксировано более 60 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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Молдова также не нашла опасных веществ в конфетах Roshen

Министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков считает, что качество кондитерских изделий украинской корпорации Roshen соответствует всем нормам, поэтому нет никаких причин для запрета поставок продукции компании в Молдову, сообщает местное издание publika.md.

«Эти конфеты были протестированы… Потребители должны знать, что нет никаких проблем. Не было найдено ничего вредного и не соответствующего требованиям», - цитирует Бумакова publika.md.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Молдова и Казахстан заявили о намерении проверить продукцию Roshen.

2 августа Беларусь сообщила о начале проверок продукции Roshen, в результате чего вечером того же дня ввоз кондитерских изделий компании на территорию страны был запрещен.

2 августа к проверке качества Roshen приступил и Таджикистан, однако вскоре страна сообщила, что никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen не выявлно.

5 августа Казахстан заявил о том, что канцерогенов в продукции Roshen выявлено не было.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», Киев).

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Акционеры «Укрсоцбанка» утвердили решение о присоединении "УниКредит Банка"

Акционеры «Укрсоцбанка» утвердили стратегическое решение о присоединении "УниКредит Банка" к "Укрсоцбанку" путем реорганизации "УниКредит Банка".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрсоцбанка».

Согласно сообщению, такое решение акционеры банка приняли сегодня, 5 августа, на общем собрании. Также утверждены условия договора о присоединении, заключенного между банками сразу после собрания.

В частности, акционер обоих банков, UniCredit S.p.A (Милан), принял решение о прекращении "УниКредит Банка" путем присоединения его к "Укрсоцбанку", и все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.

Этим же решением акционер назначил комиссию для проведения реорганизации "УниКредит Банка", ревизионную комиссию для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей "УниКредит Банка" и утвердил план реорганизации.

Как сообщается, состав правления «Укрсоцбанка», который будет действовать после окончания процесса реорганизации, был установлен в составе действующего правления "Укрсоцбанка".

Как сообщал УНИАН, акционеры «Укрсоцбанка» намерены утвердить решение о присоединении «УниКредит Банка», а также о назначении нового правления и наблюдательного совета объединенного банка на общем собрании 5 августа.

Один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit, за 166,35 млн долл. в связи с желанием сконцентрироваться на польском рынке. Наблюдательный совет «УниКредит Банка», согласно решению нового акционера, возглавил председатель правления «Укрсоцбанка» Грациано Камели.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца этого года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.

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Укргосреестр обязали указывать причины отказа регистрации имущества

Министерство юстиции Украины обязало сотрудников Государственной регистрационной службы Украины указывать причины отказа регистрации имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Сегодня уже полностью подписан указ министром юстиции, инициированный Укргосреестром о том, что обязан государственный регистратор в своем решение указать полный перечень оснований для отказа при государственной регистрации недвижимости», - сказал он.

Ворона также напомнил, что госрегистратор имеет право отказать в регистрации только после того, как он назначит срок исправления обращения и эти исправления внесены не будут.

«У нас были обращения граждан о том, что не было оснований, когда наши регистраторы отказывали в государственной регистрации. Мы сегодня не хотим проблем, чтобы люди нам жаловались», - сказал Ворона.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано свыше 2,15 млн заявлений и запросов, более трети из которых регистрировали нотариусы.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

УНИАН