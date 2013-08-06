Основатель Amazon покупает Washington Post за 250 млн долл.

Новым владельцем одного из ведущих периодических изданий США - The Washington Post - стал основатель онлайн-ритейлера Amazon.com, миллиардер Джеффри Бэзос. Покупка обошлась ему в 250 миллионов долларов. Информация об этом опубликована на сайте издания.

Отмечается, что в сделке также задействованы несколько связанных с Washington Post газет, а Amazon.com не имеет к ней отношения. Бэзос выступает в качестве покупателя сам по себе и станет единственным владельцем газеты после того, как процесс купли-продажи будет завершен - возможно, в течение 60 дней.

"Сделка стала неожиданным и оглушительным поворотом для ведущей вашингтонской газеты", - говорится в сообщении.

Как ожидается, издателем газеты останется занимающая ныне данный пост Кэтрин Уэймут - племянница председателя правления холдинга Washington Post Дональда Грэма. В обращении к сотрудникам она написала: "Ни я, ни члены моей семьи не ожидали, что этот день придет. Компания продает газету, которой владела в течение восьми десятилетий".

Как отмечается в материале, "производственная прибыль газетного подразделения компании Washington Post за последние шесть лет сократилась на 44% ". "Несмотря на то, что издание остается в числе шести наиболее популярных новостных интернет-ресурсов /США - прим. корр. ИТАР-ТАСС/, печатная версия заметно "похудела", ее объем за первое полугодие нынешнего года сократился на 7%", - говорится в сообщении.

Ожидается, что никто из почти 2 тысяч сотрудников Washington Post не будет уволен в связи с осуществлением сделки.