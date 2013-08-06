Анонс на 7 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра Александра Вилкула, председателя Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергея Орехова.

* Круглый стол на тему: "Выдержит ли украинская энергосистема эту зиму?". Вопросы: Отопительный сезон - период повышенной нагрузки на энергетический комплекс страны. Потребление электроэнергии в холодный период возрастает на 10-15%. Готовы ли генерирующие мощности к стабильной работе? Наибольшая зона риска - тепловые станции. Чем угрожает украинцам повторение аварии масштабов пожара на Углегорской ТЭС во время отопительного сезона? Атомные станции являются основой украинской энергосистемы. Насколько вероятны внеплановые остановки энергоблоков АЭС зимой? Участники: Вадим Гламаздин, зам. гендиректора Центра исследований энергетики (EIR Center); Юрий Кияшко, исполнительный директор ВОО "Энергетическая ассоциация Украины"; Юрий Улитич, президент Ассоциации "УкрТЭЦ"; Сергей Меженный, директор Департамента электроэнергетики Минэнергетики Украины; Константин Ущаповский, зам.директора - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго"; Александр Нагорский, глава департамента по эксплуатации ДТЭК, по совместительству генеральний директор "Востокэнерго".

* Состоится встреча "Клуба 067" на тему: "Результаты работы "Киевстар" во 2-м квартале 2013 года". Участники: Питер Берг, директор по маркетингу "Киевстар"; Михаил Шуранов, директор по корпоративным связям "Киевстар". Вопросы: Развитие новых направлений бизнеса телеком-операторов; Какие драйверы роста на телеком рынке Украины? Результаты операционной и финансовой деятельности "Киевстар" во 2-м квартале 2013 года.

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