Очередь на загранпаспорта ликвидируют до 24 августа

Ввиду динамики поступления бланков, ежедневного количества поданных заявлений и мощностей ГП «Государственный центр персонализации документов» ожидается, что образовавшаяся в июле очередь на загранпаспорта будет полностью ликвидирована до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы, размещенном на Правительственном портале.

В то же время, в ГМС утверждают, что текущие очереди для подачи заявлений на оформление загранпаспортов, а также на получение документов в органах ГМС практически отсутствуют.

Кроме того, говорится в сообщении, по состоянию на 6 августа в территориальные подразделения ежедневно предоставляется в среднем около 8 тысяч паспортов, что более чем вдвое превышает количество поданных заявлений.

В настоящее время в территориальные органы ГМС Украины доставлено почти 100 тысяч загранпаспортов, изготовленных с использованием бланков ГП «Полиграфкомбинат Украина».

Также в ГМС напомнили, что начиная с 12 июля изготовление паспортов гражданина Украины для выезда за границу было возобновлено, а уже с 22 июля Государственная миграционная служба Украины работает в штатном режиме по изготовлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу со сроком оформления 10 дней (такие паспорта оформляются без задержек).

Государственное предприятие «Государственный центр персонализации документов», оформляющее загранпаспорта, работает в круглосуточном режиме и персонализирует все бланки, поступающие из ГП «Полиграфкомбинат «Украина».

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Украине возникла задержка с выдачей загранпаспортов. Она была связана со сменой производителя бланков этого документа.

8 июля Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» заключили договор о закупке бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов.

Раньше бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.

23 июля руководство полиграфкомбината “Украина” пообещало до 2 августа обеспечить в полном объеме потребность регионов в бланках загранпаспортов.