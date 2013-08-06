ТОП-10 (6 августа)

На «Стироле» пострадали 20 человек

Дефляция в июле составила 0,1%

Цены производителей промпродукции снизились на 2,9%

Украина настаивает на скорейшем начале переговоров с РФ по поводу Roshen

За 7 месяцев приватизация принесла бюджету только 182,3 млн грн

ЕС повторно призывает Украину отменить утилизационный сбор и пошлины на авто

Россия снова имеет претензии к грузинским винам

Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 500 млн грн и 13,5 млн долл.

Покупатели интересуются приватизацией «Донбассэнерго». Уже поданы две заявки

Очередь на загранпаспорта ликвидируют до 24 августа

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На «Стироле» пострадали 20 человек

По информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 17.50, во время выбросов аммиака на горловском химическом концерне «Стирол» пострадали 20человек.

В городской больнице № 2 находятся 19 человек, еще один – в больнице № 3, сообщает управление информационной политики и по вопросам печати Донецкой облгосадминистрации.

В Горловку для предоставления консультативной помощи прибыла анестезиологическая бригада Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время аварии, по предварительной информации, погибли пять работников предприятия.

Напомним, выбросы аммиака произошли на концерне «Стрирол» сегодня, 6 августа, в 14.20. Ранее сообщалось, что погибли 5 человек.

Как сообщал УНИАН, мэр Горловки Евгений Клеп после аварии на предприятии концерна «Стирол» поручил специалистам сектора экологии замерять выбросы вредных веществ в атмосферу.

По предварительным данным, на заводе произошел разрыв аммиакопровода.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.

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Дефляция в июле составила 0,1%

Дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

По информации Госстата, снижение цен в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано впервые с февраля текущего года, ранее фиксировался показатель инфляции или нулевой рост цен. Нулевое значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано впервые в текущем году, ранее этот показатель был отрицательным.

Обнародованные показатели Госстата соответствуют прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали, что по итогам июля 2013 года показатель инфляции не превысит 0,3% в годовом выражении, и будет близким к нулю или отрицательным по сравнению с прошлым месяцем.

Как сообщает Госстат, в июле против июня 2013 года больше всего подорожали яйца - на 10,4% (против июля 2012 г. - рост на 3,9%), сахар - на 4,9% (снижение на 1,3%), алкоголь - на 0,9% (рост на 8,4%), масло - на 0,7% (рост на 1%), квартплата - на 0,6% (рост 3,1%).

Снижение цен зафиксировано на овощи - на 6,9% (против июля 2012 года - снижение на 7,6%), фрукты - на 2,2% (снижение на 11,5%), одежду и обувь - на 0,6% (снижение на 3%).

По остальным позициям в июле против июня 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Цены производителей промпродукции снизились на 2,9%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июле 2013 года по сравнению с июнем снизились на 2,9%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 0,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в июне 2013 года по сравнению с маем 2013 года снизились на 2,7%, в годовом выражении (по сравнению с июнем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июнь 2013 года против декабря 2012 года) рост составил 3,7%.

Цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

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Украина настаивает на скорейшем начале переговоров с РФ по поводу Roshen

Украина настаивает на скорейшем начале переговоров с Российской Федерацией по поводу запрета ввоза продукции Roshen на территорию РФ.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, переданном агентству УНИАН.

«Переговоры о снятии запрета ввоза продукции компании Roshen в Российской Федерации должны начаться как можно скорее в связи с тем, что в оперативном решении этого вопроса могут быть заинтересованы как украинская, так и российская стороны», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Анатолия Максюту.

«Мы уверены, что переговоры относительно снятия запрета на осуществление поставок украинской кондитерской продукции в Российской Федерации должны состояться в ближайшее время. Мы официально обратились к российской стороне и ждем их решения», - отметил он. Максюта сообщил, что результатом переговоров должно стать снятие запрета на поставки украинской кондитерской продукции на период, когда соответствующие рабочие группы выяснят причины запрета на основании официальных результатов проверок, которые будут предоставлены российской стороной.

«Украинская делегация готова в любое время выехать для проведения переговоров с российской стороной по снятию запрета на осуществление поставок украинской кондитерской продукции в Российской Федерации. Начало переговоров станет первым шагом для решения этого важного вопроса и создания механизмов по недопущению подобных ситуаций в будущем», - подчеркнул Максюта.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что Украина 31 июля обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора с просьбой немедленно начать переговоры для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию РФ, эти переговоры так и не начались.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта для ведения переговоров должен был прибыть в Москву 5 августа, однако, по информации источников, знакомых с подготовкой к переговорам, поездка отложена.

Напомним, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen из-за выявления в ней бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор проинформировал Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Молдова и Казахстан заявили о намерении проверить продукцию Roshen. После проведения проверки представители этих стран заявили об отсутствии оснований для введения запрета на импорт продукции Roshen.

2 августа Беларусь сообщила о начале проверок продукции Roshen, в результате чего вечером того же дня ввоз кондитерских изделий компании на территорию страны был запрещен.

6 августа стало известно, что Беларусь пока не видит оснований для запрета реализации на территории республики продукции Roshen.

2 августа к проверке качества Roshen приступил также Таджикистан, однако вскоре страна сообщила, что не выявила никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen.

Эксперты считают, что запрет на экспорт украинской продукции имеет политический подтекст и связан с нежеланием Украины присоединяться к Таможенному союзу.

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За 7 месяцев приватизация принесла бюджету только 182,3 млн грн

Поступления от приватизации в Украине в январе-июле 2013 года составили 182,3 млн грн или 1,67% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-июля т.г. составили 617,3 млн грн (73,9% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.

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ЕС повторно призывает Украину отменить утилизационный сбор и пошлины на авто

Введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Европейским Союзом.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, которое предоставлено УНИАН.

«Решение Киева ввести подобный закон на своей территории оказывает серьезное влияние на двусторонние экономические отношения. Этот закон является еще одним ударом по экспортерам транспортных средств с ЕС, которым уже был нанесен ущерб необоснованным повышением ввозных пошлин на автомобили в марте. ЕС повторно призывает Украину отменить обе нормы», говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что введение утилизационного сбора на автомобили нанесет еще больший вред экспортерам автомобилей из ЕС, чем другим, поскольку Евросоюз составляет львиную долю в украинском импорте автомобилей.

«Торговые потоки ЕС, которые могут быть потенциально пораженные этим сбором, составляют 250 млн евро - равной стоимости автомобилей, которые ЕС ежегодно экспортирует в Украину», - отмечается в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркивают, что Брюссель уже выражал свою обеспокоенность и надежду, что Украина сделает все возможное, чтобы избежать введения этого закона. «Об этом говорится в письме Главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинського, в котором он обратился к Президенту Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на этот закон. Также эта тема была поднята во время Диалога по вопросам бизнес-климата между ЕС и Украиной, который состоялся в Киеве 25 июля. ЕС неоднократно заявлял, что этот закон не отвечает обязательствам Украины в рамках ВТО; таким образом несовместимые с принципами ВТО элементы должны быть устранены до 1 сентября. Одновременно, мы также приняли к сведению обращение Президента Украины к Кабинету Министров об этих элементах закона, которые не совместимы с нормами ВТО», - подчеркивают в ЕС.

В сообщении напоминается, что подобный закон, на котором основывается украинский закон, был введен в России. Сейчас он является предметом консультаций в ВТО, инициированных Евросоюзом против России. Украина поддержала действия ЕС в момент подачи запроса в ВТО по проведению консультаций.

«Европейский Союз поддерживает и поощряет - в частности, с помощью соответствующего законодательства, действующего в ЕС, - действия стран в направлении принятия надлежащих мер по охране окружающей среды, включая тех, которые касаются транспортных средств, срок действия которых истек. Однако, ЕС придерживается мнения, что следует избегать принятия мер, вызывающих неправомерную дискриминацию между импортируемыми автомобилями и автомобилями, которые производятся на территории страны. Для того, чтобы соответствовать нормам ВТО, структура сбора не должна приводить к дискриминации среди различных категорий автомобилей, а ее уровень должен быть пропорциональным фактических затрат на утилизацию», - отмечается в сообщении представительства ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».

5 августа Янукович подписал поручение по совершенствованию законодательного регулирования вопросов, связанных с утилизацией транспортных средств, уплатой экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, и обеспечение экономических интересов владельцев автомобилей.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили в Украине.

24 июля Украина заявила о присоединении к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

30 июля Украина заявила о намерении присоединиться к подобным консультаций в Японии.

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Россия снова имеет претензии к грузинским винам

Риск поставок в РФ фальсифицированного алкоголя из Грузии возрастает, так как, по данным Роспотребнадзора, в стране нет достаточных запасов виноматериалов и готовой алкогольной продукции, сообщается на официальном сайте российского ведомства.

"По данным аналитических материалов Роспотребнадзора в настоящее время в Грузии отсутствуют достаточные запасы виноматериалов и готовой алкогольной продукции. В этих условиях возрастает риск оборота в РФ фальсифицированной продукции, что потребует сохранения установленного порядка пропуска на территорию страны указанной продукции и усиления контроля за её оборотом", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как передает РИА Новости, всего за прошедший период с момента отмены запрета на ввоз грузинской продукции 30 производителей алкоголя и два производителя минеральной воды получили экспертные заключения о соответствии продукции гигиеническим нормативам, на основании которых оформлено 377 свидетельств о государственной регистрации, напомнили в ведомстве.

Кроме того, 23 компании из 34 планируемых к посещению во время новой инспекции Роспотребнадзора предоставили материалы для документарной проверки российской службе.

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Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 500 млн грн и 13,5 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 6 августа, привлекло в государственный бюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в отличие от предыдущего аукциона, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек в госбюджет 500 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение семилетних облигаций с доходностью 14,30%. Минфин оставил без удовлетворения единственную поданную заявку на приобретение 5-летних гособлигаций с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 763,525 млн грн. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций сроком обращения 70 дней с номинальной доходностью 7,75% и номинальным объемом выпуска 20 млн грн.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 13,529 млн долл., удовлетворив три из восьми поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 504 дня (1,4 лет) по ставке доходности последнего аукциона в 8,25% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 608,135 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Справка УНИАН. Минфин планирует в августе провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 13, 20 и 27 августа. В отличие от предыдущего месяца, на каждом из запланированных аукционов Минфин намерен предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

По состоянию на 6 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,830 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 85,180 млрд грн, нерезидентов - 4,793 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 5 августа, с начала года в госбюджет поступило 87,064 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 39,891 млрд грн, на обслуживание госдолга — 17,158 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Покупатели интересуются приватизацией «Донбассэнерго». Уже поданы две заявки

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже поданы две заявки на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации 60,77% акций «Донбассэнерго».

Об этом в ходе прямого эфира на Украинском радио заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

Председатель ФГИУ напомнил, что в соответствии с приватизационным законодательством компания-интересант может заключить с ФГИУ договор о конфеденциальности, который позволит получить ей полную информацию о конкурсе и приватизириемом предприятии.

Рябченко также выразил уверенность, что конкурс по продаже госпакета "Донбассэнерго" будет результативным.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Очередь на загранпаспорта ликвидируют до 24 августа

Ввиду динамики поступления бланков, ежедневного количества поданных заявлений и мощностей ГП «Государственный центр персонализации документов» ожидается, что образовавшаяся в июле очередь на загранпаспорта будет полностью ликвидирована до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы, размещенном на Правительственном портале.

В то же время, в ГМС утверждают, что текущие очереди для подачи заявлений на оформление загранпаспортов, а также на получение документов в органах ГМС практически отсутствуют.

Кроме того, говорится в сообщении, по состоянию на 6 августа в территориальные подразделения ежедневно предоставляется в среднем около 8 тысяч паспортов, что более чем вдвое превышает количество поданных заявлений.

В настоящее время в территориальные органы ГМС Украины доставлено почти 100 тысяч загранпаспортов, изготовленных с использованием бланков ГП «Полиграфкомбинат Украина».

Также в ГМС напомнили, что начиная с 12 июля изготовление паспортов гражданина Украины для выезда за границу было возобновлено, а уже с 22 июля Государственная миграционная служба Украины работает в штатном режиме по изготовлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу со сроком оформления 10 дней (такие паспорта оформляются без задержек).

Государственное предприятие «Государственный центр персонализации документов», оформляющее загранпаспорта, работает в круглосуточном режиме и персонализирует все бланки, поступающие из ГП «Полиграфкомбинат «Украина».

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Украине возникла задержка с выдачей загранпаспортов. Она была связана со сменой производителя бланков этого документа.

8 июля Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» заключили договор о закупке бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов.

Раньше бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.

23 июля руководство полиграфкомбината “Украина” пообещало до 2 августа обеспечить в полном объеме потребность регионов в бланках загранпаспортов.

УНИАН