Обама подтвердил, что приедет в Санкт-Петербург на саммит G-20

Президент США Барак Обама заявил, что намерен присутствовать на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, хоть его и разочаровало решение российских властей предоставить временное убежище экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом Обама не стал уточнять, будет ли он отдельно встречаться с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее представитель Белого дома сообщил, что власти США обдумывают целесообразность встречи президентов один на один.

По словам Обамы, российские власти время от времени вновь скатываются назад к мышлению холодной войны.

"Я говорю президенту Путину, что это в прошлом и что мы должны думать о будущем. Нет причин, по которым мы не могли бы сотрудничать более эффективно, чем сейчас", - сказал глава США в эфире телеканала Эн-би-си.

Президент также заявил, что в США на самом деле нет системы прослушки частных разговоров и переписки американских граждан, разоблачением которой прославился Эдвард Сноуден.

"У нас есть лишь некоторые механизмы, которые позволяют нам отследить телефонный разговор или электронный адрес, если мы знаем, что они как-то связаны с террористической угрозой", - сказал Обама.

Накануне госдепартамент США выпустил заявление, в котором заявил о готовности к намеченным на ближайшую пятницу переговорам на высоком уровне с российскими представителями.

Как сообщила представитель госдепартамента Дженнифер Псаки, в пятницу госсекретарь США Джон Керри и министр обороны страны Чак Хэйгел встретятся со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Вашингтоне.

Они проведут переговоры по неотложным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам, в том числе по ситуации в Сирии и по проблеме ядерной программы Ирана.

Тем временем, как сообщил адвокат Сноудена, некоторые из членов его семьи подали на российские визы, собираясь посетить его в России.

На прошлой неделе Сноудену предоставили в России временное убежище сроком на год, несмотря на неоднократные просьбы американских властей о его выдаче.

В заявлении госдепартамента указывается также, что на переговорах будет затронута и судьба Сноудена.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Джейн О'Брайан, место жительства Сноудена в России остается неизвестным после того, как он покинул территорию аэропорта "Шереметьево" в минувший четверг.

Однако его адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден зарегистрировался по некоему адресу в России, и теперь его отец Лон ожидает российской визы для посещения сына.

По его словам, Эдвард Сноуден хочет посоветоваться с отцом о своей дальнейшей судьбе.

"У нас нет точной даты этого визита, но мы тесно сотрудничаем с Анатолием Кучереной в выработке такой даты, вероятно, в августе", - сообщил Матти Фейн, представляющий интересы Лона Сноудена.

Решение российских властей предоставить временное убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) привело к напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Сноуден опубликовал секретные документы АНБ с данными о программах перехвата электронной корреспонденции и телефонных переговоров американских граждан.