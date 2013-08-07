Кабмин проведет отдельное расширенное заседание по аварии на «Стироле»

Кабинет министров Украины проведет отдельное расширенное заседание, посвященное аварии на заводе концерна «Стирол» в Горловке Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

“Заверяю, что правительство окажет погибшим всю необходимую материальную помощь, лечение и прочее. Авария засвидетельствовала, насколько больше внимания требуют вопросы безопасности на наших, к сожалению, устаревших производствах”, - сказал Азаров.

В то же время он не сообщил, когда состоится такое заседание правительства.

По словам Азарова, Президент Украины Виктор Янукович остро отреагировал на чрезвычайную ситуацию, которая произошла в Горловке, и взял вопрос ликвидации последствий аварии под личный контроль. В частности, Янукович требует от правительства предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

Азаров сообщил, что сегодня по окончании заседания правительства министр социальной политики Наталия Королевская отправляется в Горловку.

Кроме того, Азаров поручил министру промышленной политики Михаилу Короленко посетить Горловку в пятницу, 9 августа.

«Хочу также сообщить, что авария на «Стироле» полностью ликвидирована. Постоянный мониторинг санитарно-экологической ситуации свидетельствует, что никакой опасности для людей на предприятии и в городе не существует. На месте работает правительственная комиссия», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловке произошел выброс аммиака. 5 человек погибли и 22 - пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Президент Виктор Янукович в ближайшее время ожидает отчета правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на «Стироле».

Также Президент поручил министру здравоохранения Раисе Богатыревой и главе Донецкой облгосадминистрации Андрею Шишацкому обеспечить пострадавших всем необходимым и оказать помощь.

Кроме того, Янукович поручил правительству принять меры по повышению безопасности на промышленных предприятиях Украины.