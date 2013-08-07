В Киеве пройдет Международный туристический форум

В Киеве 10 октября 2013 года пройдет Международный туристический форум, в котором примут участие генеральный секретарь Всемирной туристической организации Талеб Рафаи, а также министры туризма Турции, Грузии, России, Греции, Болгарии, Армении, Азербайджана, Албании, Молдовы, Румынии и Сербии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в среду на пресс-конференции в Киеве.

«Это те, кто уже подтвердил свое участие. Все эти страны входят в Организацию Черноморского экономического сотрудничества, но это еще не полный перечень. Будут присоединяться и другие страны на уровне первых руководителей», - сказал Вилкул.

Вице-премьер также сообщил, что с июля 2013 года по июль 2015 года Украина возглавляет рабочую группу по туризму в Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Помимо этого, Вилкул отметил, что Украина и ее города в плане туризма интересны по всему миру.

«Например, по версии одного из ключевых туристических порталов Tripadvisor, в рейтинге наиболее привлекательных туристических направлений в 2012 году Киев занял первое место в Европе и третье место в мире. В журнале National Geographic Крым занял первое место в мире среди 20 мест, которые нужно увидеть в 2013 году. Львов, по версии издания Lonely Planet, занял второе место в рейтинге лучших мест для уикенда в Европе», - добавил вице-премьер.

По его мнению, повышению туристического имиджа Украины в мире также способствуют культурные и спортивные мероприятия, проходящие в стране.

Как сообщал УНИАН, правительство ставит цель до 2022 года вдвое увеличить количество туристов, которые приедут в Украину, - до 50 млн человек в год.

Ранее Кабмин одобрил Концепцию развития туризма и курортов до 2022 года. Правительство поручило Государственному агентству по туризму и курортам до конца 2013 года разработать Государственную целевую программу развития туризма и курортов.

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