Анонс на 8 августа

* Вице-премьер-министр Александр Вилкул проведет выездное рабочее совещание по вопросам подготовки к будущему отопительному сезону, тарифов ЖКХ, а также проверит состояние замены труб на тепломагистралях ТМ-3 и ТМ-4 по ул. Промышленной, 1 (Столичное шоссе) одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - ТЭЦ-5 (Киевэнерго). Также А.Вилкул проверит состояние готовности к новому отопительному сезону самой ТЭЦ-5, которая производит тепловую и электрическую энергию для потребителей Голосеевского, Печерского и Дарницкого районов столицы. В совещании примут участие: министр регионразвития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Темник, первый зам.председателя КГГА Анатолий Голубченко, ген.директор ОАО «Киевэнерго» Александр Фоменко, директор СВП «Киевские тепловые сети» Евгений Глушак.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с ходом ведения реконструкции транспортной развязки и примет участие в открытии автомобильного движения по I-й части нового тоннеля с улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Набережное шоссе на Почтовой площади в г.Киеве.

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