ТОП-10 (7 августа)

Кабмин 21 августа рассмотрит первый вариант проекта Госбюджета на 2014 год

Базовая инфляция в июле составила 0%

В Украине запрещена реализация продукции торговой марки «Интерлайн»

Украина ожидает переговоров по Roshen в конце этой - начале следующей недели

Кабмин исключил из приватизационного списка 11 шахт

Число пострадавших на «Стироле» возросло до 25 человек

Золотовалютные резервы Нацбанка сократились до 22,719 млрд долл.

Снижение цен для Европы предусмотрено долгосрочными контрактами, заявляет «Газпром»

Кабмин одобрил концепцию подачи отчетов в онлайн через «единое окно»

Активы украинских банков выросли до 1,208 трлн грн

***

Кабмин 21 августа рассмотрит первый вариант проекта Госбюджета на 2014 год

Кабинет министров Украины на заседании 21 августа планирует рассмотреть первый вариант проекта Государственного бюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров в среду, 7 августа.

«Задача - 21 августа рассмотреть его (проект Госбюджета) первый вариант», - сказал Азаров.

Он также обратил внимание Министерства экономического развития и торговли и Национального банка на то, что ими должны быть подготовлены обоснованные и надежные прогнозные макропоказатели для расчета бюджета. Также Азаров отметил, что в проекте бюджета должны быть учтены компенсационные меры для покрытия недопоступлений в бюджет 2014 года из-за снижения НДС до 17% и налога на прибыль до 16%.

Кроме того, Азаров подчеркнул, что проект бюджета на 2014 год должен быть направлен на поддержку внутреннего производителя.

При этом премьер отметил, что бюджетный процесс тормозится отсутствием результативной работы Верховной Рады.

«Блокирование работы Верховной Рады сорвало график бюджетного процесса. Правительство не получило выводы и замечания законодателей по бюджетной резолюции. И в этих непростых условиях мы обязаны подготовить и принять сбалансированный бюджет», - сказал Азаров.

Справка УНИАН. Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

***

Базовая инфляция в июле составила 0%

Базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем 2013 года составила 0% (БИПЦ - 100%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в июле 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ - 99,7%), к июлю 2012 года зафиксирована инфляция - 0,1% (БИПЦ - 100,1%), за январь-июль 2013 года против января-июля 2012 года - инфляция 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%. Снижение цен в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано впервые с февраля текущего года, ранее фиксировался показатель инфляции или нулевой рост цен. Нулевое значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано впервые в текущем году, ранее этот показатель был отрицательным.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

***

В Украине запрещена реализация продукции торговой марки «Интерлайн»

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей ввела запрет на реализацию в Украине китайской электробытовой техники торговой марки «Интерлайн», импортером которой для сетей «Эпицентр» и «Эльдорадо» является ООО «КП Эмир».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребинспекции.

В Госпотребиспекции отмечают, что решение принято из-за того, что в результате проверки продукции «Интерлайн» в Киеве установлено, что она не соответствует законным требованиям по качеству продукции.

Госпотребинспекция обратилась в Генпрокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями запрета на продажу китайской продукции Interline

Как передает корреспондент УНИАН, глава Госпотребинспекции Сергей Орехов сказал на брифинге, что ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями «Эпицентр» и «Эльдорадо», а также предприятиями, осуществляющими торговлю через Интернет, запрета на продажу китайской бытовой электротехники Interline.

«Несмотря на это (введение запрета - УНИАН), вышеуказанные торговые сети (Эпицентр и Эльдорадо - УНИАН) продолжают реализовывать запрещенную продукцию. Поэтому мной было направлено обращение и материалы генеральному прокурору Украины с целью наведения порядка на рынке и привлечения к ответственности виновных... Эти сети, «Эпицентр» и «Эльдорадо», грубо нарушили закон Украины, нарушили и предписание о запрете реализации этой продукции. Этой продукции реализуется на 50-70 миллионов гривень в месяц на территории Украины», - сказал Орехов.

Он отметил, что Госпотребинспекция провела проверку продажи техники «Interline» по всей территории Украины и несмотря на запрет, ее реализация продолжается в Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Киевской областях.

Орехов отметил, что Госпотребинспекция установила, что продукция «Interline» является контрафактной.

«Это контрафактная и контрабандная продукция, которая подрывает нашего отечественного производителя... Качество продукции китайское, а продается потребителю по цене японской», - сказал Орехов.

Он отметил, что в основном в Украине под торговой маркой «Interline» реализуются более 200 моделей электробытовых приборов: вытяжки газовой поверхности, электродуховые шкафы, варочные поверхности.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция по защите прав потребителей Украины в 2012 году приняла 92 тыс. обращений от граждан, из которых 84% решены в пользу потребителей.

***

Украина ожидает переговоров по Roshen в конце этой - начале следующей недели

Министерство экономического развития и торговли ожидает, что переговоры о возобновлении поставок кондитерской продукции производства украинской корпорации Roshen могут начаться до конца текущей недели или в начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабинета министров заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

«Мы ожидаем, что переговоры начнутся в конце этой или в начале следующей недели», - сказал Максюта.

Ранее ассоциация «Укркондпром» выразила надежду, что на этой неделе состоятся российско-украинские переговоры по вопросу возобновления поставок кондитерских изделий Roshen в Российскую Федерацию. Как ожидалось, переговоры должны были начаться в понедельник, 5 августа. Однако российская сторона заявила о том, что никаких переговоров на эту дату не планировала.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Тогда же Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора, в котором просила о немедленной встрече для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию Российской Федерации.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В начале августа сразу несколько стран - импортеров продукции Roshen, в числе которых Беларусь, Молдова, Казахстан и Таджикистан, заявили об отсутствие претензий к производителю. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты выразили мнение, что ситуация вокруг поставок продукции корпорации на российский рынок имеет явный политический подтекст.

***

Кабмин исключил из приватизационного списка 11 шахт

Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №507 от 17 июля 2013 года.

Согласно документу, правительство исключило из списка 6 шахт в Донецкой области, 4 шахты в Луганской области, и одну шахту во Львовской области.

Вместе с тем в перечень объектов для приватизации добавлено шахтоуправление имени С. М. Кирова (г. Макеевка, Донецкая обл.).

Как ранее сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

***

Число пострадавших на «Стироле» возросло до 25 человек

В настоящее время в Донецкой области число пострадавших после аварии на заводе концерна «Стирол» возросло до 25 человек.

Об этом УНИАН сообщили Департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, сейчас в лечебных учреждениях области находятся 24 рабочих концерна «Стирол», еще один работник получает амбулаторное лечение.

В больницу № 3 г. Горловка сегодня обратились двое рабочих концерна, которых госпитализировали. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

В департаменте также сообщили, что в течение дня один пациент, получавший помощь в больнице № 2, переведен из терапевтического в реанимационное отделение.

В настоящее время решается вопрос о переводе трех больных из реанимации этого медучреждения в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение.

Также медики планируют доставить в областную больницу профессиональных заболеваний всех других пострадавших, которые лечатся в Горловке, кроме одного, находящегося в реанимации в тяжелом состоянии.

Власти региона обеспечивают надлежащее лечение работников «Стирола», здоровью которых нанесен ущерб вчерашней аварией, заверили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловка произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 25 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

***

Золотовалютные резервы Нацбанка сократились до 22,719 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ), по предварительным данным, в июле снизились на 2,3% или на 526 млн долл., и на 1 августа составили 22,719 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 7,4%, или на 1,827 млрд долл.

«На изменение размера резервов преимущественно повлияли выплаты по облигациям госзайма в сумме 606 млн долл. США и погашение очередного транша кредита МВФ в размере 403 млн долл. США в эквиваленте, которые частично были компенсированы поступлениями от продажи государственных ценных бумаг в сумме 314 млн долл. США», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что в июле Нацбанк не выходил на межбанковский валютный рынок.

По данным на сайте Государственной службы статистики, на 1 августа 2013 года резервы в иностранной валюте составили 21,015 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 50,73 млн долл., золото - 1,654 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным Госстата, золотовалютные резервы НБУ в июне снизились на 5,3%, или на 1,296 млрд долл., и на 1 июля составили 23,245 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,3%, или на 1,301 млрд долл. Ранее Нацбанк сообщал о снижении золотовалютных резервов в июне на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., - до 23,144 млрд долл., а с начала года - на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

В июле текущего года заместитель директора Генерального экономического департамента НБУ Сергей Николайчук сообщил журналистам, что золотовалютные резервы Нацбанка сохранятся на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

В то же время, эксперты считают такие ожидания Нацбанка нереалистичными и прогнозируют сокращение резервов до 20-22 млрд долл. к началу 2014 года.

В декабре 2012 года резервы сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

***

Снижение цен для Европы предусмотрено долгосрочными контрактами, заявляет «Газпром»

Корректировка цен на российский газ в сторону снижения для европейских потребителей предусмотрено долгосрочными контрактами и соответствует сегодняшней конъюнктуре.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель российского газового монополиста «Газпрома» Сергей Куприянов сказал в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя снижение цены на российский газ для некоторых европейский компаний.

«Мы работаем по долгосрочным контрактам, это объемный документ, который предполагает, в том числе, определенную гибкость, как для потребителя, так и продавца. В последние несколько лет в результате переговоров мы достигли договоренностей о корректировки цены в соответствии с общей конъюнктурой», - сказал он.

По его словам, это позволит рассчитывать на увеличения цены на газ, если ситуация изменится в другую сторону.

«Это нормальный процесс приведения цен по долгосрочным контрактам в соответствии с текущей конъюнктурой. Это нормально. Кроме того, как правило, эти договоренности были связаны одновременно с увеличением обязательств по покупке нашего газа европейскими клиентами», - отметил он.

Куприянов считает, что отложенный эффект для «Газпрома» будет.

По его словам, если компании дает скидку, то на текущей прибыли это сказывается отрицательно, но в перспективе будет плюс.

«Если мы идем навстречу и достигаем каких-то взаимовыгодных решений в вопросе цен и объемов, то это позволяет нам рассчитывать, что мы еще долгие годы будем работать вместе», - сказа он.

Куприянов напомнил, что в июле поставки газа в Европу выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Наш прогноз в том, что стагнация закончилась, и мы видим рост наших поставок. Ожидаем поставки в 2013 году в страны ЕС и Турцию - до 160 млрд куб. м газа, по сравнению со 151 млрд куб. м газа в прошлом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, средняя цена российского газа для стран дальнего зарубежья за 4 месяца 2013 года составила 399,42 долл. за тыс. куб.

По информации заместителя главы «Газпрома», генерального директора «Газпром экспорт» Александра Медведева, средняя цена российского газа в 2013 году для стран дальнего зарубежья составит 370-380 долларов за тыс. куб.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете Украины на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров. Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, затем идут Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.

В «Газпроме» прогнозируют, что доля компании на рынке Европы вырастет с 26% в 2012 году до 30% в 2020 году, а к 2030 году достигнет 32%.

28 июня глава «Газпромa» Алексей Миллер заявил о росте спроса на российский газ в Европе, что позволяет прогнозировать увеличение объемов поставок в текущем году с 151 до 160 млрд кубометров.

***

Кабмин одобрил концепцию подачи отчетов в онлайн через «единое окно»

Кабинет Министров Украины на заседании правительства одобрил концепцию, предложенную Министерством доходов и сборов Украины, о создании и функционировании автоматизированной системы подачи во все органы власти отчетов в онлайн режиме через «единое окно».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

Согласно сообщению, концепция «Единое окно подачи электронной отчетности» предусматривает, что налогоплательщики смогут подавать отчетные данные в различные органы власти дистанционно и по единому стандарту. Кроме того, между органами власти будет налажен автоматический информационный обмен, что позволит оперативно получить доступ к отчетным данным, необходимым для выполнения возложенных на них функций.

«Введение «единого окна» позволит гражданам и бизнесу экономить время и сократить материальные затраты на подготовку и подачу отчетности, а органам власти - на ее прием и обработку. И, что не менее важно, позволит отказаться от бумажного документооборота, а также снизит роль человеческого фактора - наличие ошибок в отчетах, субъективизм, коррупционные проявления и другое», - сообщила пресс-служба Миндоходов.

Министерство также сообщило, что концепция будет реализована в три этапа. На первом этапе состоится унификация электронной отчетности, которая подается в центральные органы в электронной форме, на втором - внедрение единых стандартов формирования и подачи отчетности в электронной форме, на третьем - внедрение системы в промышленную эксплуатацию.

Согласно сообщению, Кабмин поручил Миндоходов, Министерству экономического развития и торговли, Министерству юстиции и ряду другим центральным органам в двухмесячный срок разработать план реализации концепции.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

В июле Миндоходов в тестовом режиме запустило новый сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», позволяющий в режиме реального времени подавать налоговые декларации одним пакетом и контролировать состояние расчетов с бюджетом.

***

Активы украинских банков выросли до 1,208 трлн грн

Активы банков Украины в июле 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1% (с начала года - на 7,2%) - до 1,208 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,8% (с начала года - на 5%) - до 1,344 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63%, вложения в ценные бумаги - 10,3%, корреспондентские счета в других банках - 6,5%, дебиторская задолженность - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,8%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в июле выросли на 1% - до 1,029 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 411,8 млрд грн, или 40%, средства субъектов хозяйствования - 216,8 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 108,1 млрд грн, или 10,5%.

Капитал банков в июле вырос на 0,6% - до 178,4 млрд грн и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,9% и на 1 августа составил 178,6 млрд грн.

По состоянию на 1 августа 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 177 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в июне 2013 года по сравнению с маем выросли на 4,27% (с начала года - на 6,12%) - до 1,196 трлн грн, общие активы - на 1,83% (с начала года - на 5,13%) - до 1,333 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

УНИАН