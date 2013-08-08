Роспотребнадзор хочет запретить россиянам отдыхать в Турции в связи с эпидемиологической ситуацией на курортах.

Как передает русская служба Би-Би-Си, ведомство со ссылкой на российское консульство в Анталии сообщило, что в двух отелях в Белеке зарегистрировано более 50 случаев заболевания российских граждан.

Решение о запрете для россиян на посещение страны принимается на уровне правительства России, объявляет об этом МИД.

Роспотребнадзор призывает россиян вместо этого отдыхать на курортах в своей стране, где ситуация лучше, например, в Геленджике.

"Число регистрируемых случаев инфекционных болезней в г. Геленджике не превышает среднемноголетние цифры и соответствует уровню, наблюдаемому в разгар сезона на данной территории в июле-августе", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Ростуризм сообщал, что 69 россиян, отдыхающих в Турции, обратились за медицинской помощью.

В среду на сайте Ростуризма появилась информация о новой вспышке отравлений, в основном среди детей, на турецких курортах.