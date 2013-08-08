Анонс на 9 августа

* Возле Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве обманутые вкладчики поднимут на вилы чучело мошенника из кредитного союза, отнимающего деньги у граждан. Девиз акции: «Мошенников – на вилы!». Участники акции предложат милиционерам тоже взять в руки вилы и поднять на вилы чучело мошенника. Следствие по уголовному производству мошенников из кредитного союза «Профит-Центр 2004», обокравших вкладчиков на более чем 10 миллионов гривень, необоснованно тормозится следователями Днепровского райуправления милиции. Организаторы: гражданская кампания «Форум спасения Киева», ОО «Ассоциация защиты прав вкладчиков».

* В аэропорту «Борисполь» состоится презентация воздушного судна Аirbus А330-223, которым пополнится флот авиакомпании WINDROSE.

* В Запорожье в 9-30 вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет совещание на ООО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», по вопросам привлечения инвестиций в строительную отрасль. Ориентировочно после осмотра строительства технологической линии соляно-кислотного травления - подход Александра Вилкула в СМИ

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