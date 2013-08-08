МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Йемен
Министерство иностранных дел Украины в связи с обострением ситуации безопасности в Йеменской Республике рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения этой страны до стабилизации ситуации.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
Также в МИД рекомендуют гражданам Украины, которые уже находятся на территории Йемена, избегать путешествий по стране, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Королевстве Саудовская Аравия по номеру телефона: +966 11 450 85 36.
В МИД напоминают о функционировании в МИД круглосуточной «горячей линии»: +38 044 238 16 57.