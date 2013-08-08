ТОП-10 (8 августа)

В Горловке умер еще один пострадавший от аварии на «Стироле»

В Украине заметно выросли продажи импортных б/у автомобилей

Чистая продажа валюты на межбанке за 7 месяцев составила 1,8 млрд долл.

Объемы агрокредитования в Украине за полгода выросли до 38,3 млрд грн

Комиссии по проверке обоснованности коммунальных тарифов работают во всех регионах

Пинчук готовится к добыче сланцевого газа в Луганской области

Государственные шахты увеличили убытки до 8,4 млрд грн

Кабмин выделил 1,9 млрд грн на ремонт трассы Киев-Одесса

Россия снова жалуется на украинские сыры

Минфин увеличил выручку от размещений гривневых ОВГЗ

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В Горловке умер еще один пострадавший от аварии на «Стироле»

Сегодня в Горловке умер еще один пострадавший при аварии на «Стироле». Таким образом, количество жертв несчастного случая на производстве достигло шести человек.

Как сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, работник концерна находился на лечении в реанимационном отделении горловской городской больницы № 2 в тяжелом состоянии, что не давало возможности направить пострадавшего на лечение в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение.

Управление информационной политики и по вопросам прессы облгосадминистрации напоминает, что на данный момент 24 пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся на лечении в больницах областного центра, куда они были перевезены из Горловки 7 августа. В частности, 8 пострадавших находятся в ДОК ТМО и 16 - в областной больнице профзаболеваний.

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В Украине заметно выросли продажи импортных б/у автомобилей

Рынок продаж автомобилей б/у, формирующийся за счет импорта, в январе-июле 2013 года вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,13 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, доля автомобилей б/у в общем объеме рынка легковых автомобилей за 7 месяцев текущего года составила 4%. При этом доля коммерческих автомобилей б/у составила 89%, автобусов – 44%.

Вместе с тем, в июле продажи импортных автомобилей б/у выросли по сравнению с июнем текущего года на 6% - до 12,5 тыс. единиц, при этом в общем объеме продаж легковых автомобилей в июле б/у автомобили заняли 5%, автобусы - 41%, коммерческие автомобили - 88%.

Лидерами продаж на рынке автомобилей б/у за 7 месяцев текущего года в сегментах легковых и коммерческих автомобилей являются марки Renault (1-е место) и Volkswagen (2-е место), среди автобусов на первом месте Mercedes-Benz, на втором - MAN.

Как сообщал УНИАН, рынок продаж автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие.

На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

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Чистая продажа валюты на межбанке за 7 месяцев составила 1,8 млрд долл.

Чистая продажа (превышение предложения над спросом) валюты на межбанковском валютном рынке в январе-июле 2013 года составила 1,8 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года была зафиксирована чистая покупка в размере 3,4 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, наличный сегмент валютного рынка также демонстрирует позитивную динамику. «Уже четыре месяца подряд предложение наличной иностранной валюты превышает спрос на нее. В целом чистый спрос на наличную иностранную валюту за семь месяцев этого года был почти в 30 раз меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года», – приводятся в сообщении слова директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елены Щербаковой.

По информации Нацбанка, на фоне такой тенденции регулятор сократил свое присутствие на межбанковском валютном рынке, сбалансирование которого происходило преимущественно посредством рыночных механизмов. «В мае-июне регулятор осуществлял операции только по покупке иностранной валюты, а в июле вообще не выходил на рынок с интервенциями», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что за семь месяцев 2013 года рост депозитов в национальной валюте составил 17,8% при одновременном снижении депозитов в иностранной валюте на 0,6%, вследствие чего показатель долларизации депозитов за январь-июль 2013 года снизился на 4,1 п.п. - до 39,6%. Также за этот период улучшилась срочная структура вкладов, поскольку удельный вес долгосрочных депозитов в их общем объеме вырос на 4,4 п.п. - до 39,1%.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июне 2013 года, второй месяц подряд, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, а объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 41,623 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). В январе-июне 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 2,5 раза - до 524,36 млн долл., тогда как за аналогичный период прошлого года объем чистых интервенций Нацбанка составил 1,3 млрд долл.

Чистая продажа наличной валюты населением в июне 2013 года составила 67,8 млн долл., что на 13,2 млн долл. меньше, чем в мае текущего года (81 млн долл.). В январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что почти в 19 раз меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,851 млрд долл. в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.

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Объемы агрокредитования в Украине за полгода выросли до 38,3 млрд грн

Объемы кредитования в аграрном секторе Украины на конец июня 2013 года составили 38,3 млрд грн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года, говорится в статистическом отчете Национального банка Украины.

Согласно отчету, в июне наблюдалось ускорение темпов прироста кредитов аграриям до 6,5% по сравнению с 5,7% в мае. Прирост был сформирован исключительно за счет роста кредитов, предоставленных в национальной валюте, объемы которых с начала года увеличились на 2,7% и на конец июня были равны 28,2 млрд грн. Кредитование в иностранной валюте с начала года сократилось на 1,4% - до 10,1 млрд грн.

Объем выдачи новых займов к концу июня был равен 6,5 млрд грн, что на 63% больше, чем на конец июня прошлого года, и на 26,6% превышает майский показатель т.г.

Процентная ставка по кредитам сельскохозяйственным корпорациям (без учета овердрафта) в национальной валюте в июне составила 14,3% против 16,6% в мае т.г. и 18,9% в июне 2012 года. Ставка в иностранной валюте для аграриев в июне была равна 7,9%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,4%, а в июне прошлого года 7,2%.

Как сообщал УНИАН, объемы агрокредитования на конец 2012 года составили 36,5 млрд грн, что на 6,9% больше, чем в 2011 году.

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Комиссии по проверке обоснованности коммунальных тарифов работают во всех регионах

Во всех регионах Украины сформированы и работают комиссии по проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Там где они (тарифы – УНИАН) завышены, правительство намерено действовать быстро и жестко», - сказал Вилкул.

При этом он привел пример необоснованного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг по решению одного из сельских советов Харьковской области. «Благодаря своевременным действиям комиссии сельский совет отменил свое же решение о повышении тарифов на воду и водоснабжение», - сообщил вице-премьер-министр.

Он также рассказал, что все случаи выявления необоснованного повышения тарифов фиксируются, а необходимая информация передается в Антимонопольный комитет и инспекцию по ценам.

«Там, где тарифы являются высокими, но обоснованными, нужны другие серьезные механизмы – инвестиции, модернизация, замена на другие источники питания. В этой связи очень важным является замена труб и теплотрасс», - отметил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 7 августа потребовал исключить даже саму возможность появления экономически необоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В свою очередь, Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предложила Кабинету министров разработать законопроект, который предусматривает возвращение практики государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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Пинчук готовится к добыче сланцевого газа в Луганской области

Компания «Гео Альянс Высочанское», подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку, готовится к добыче сланцевого газа в Луганской области.

Об этом, выступая на заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), заявил руководитель департамента компании «Гео Альянс Высочанское» Сергей Стогний.

«В соответствии с общим геологическим исследованием было произведено бурение скважины №2. Был получен непромышленный дебет газа. После геофизических исследований, обществом было принято решение о проведении гидравлического разрыва пластов в более продуктивных интервалах», - сказал он.

По словам Стогния, компания уже в июле-августе текущего года обустроила площадку для техники, предназначенной для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП).

«Гео Альянс Высочанское» проводит ГРП с помощью одной из крупнейших в мире американской нефтесервисной компании Halliburton.

«По оценкам компании Halliburton, которая разрабатывает дизайн ГРП (технико-экономическое обоснование - УНИАН), возможный начальный дебет скважины может составить 180-220 тыс. кубометров в сутки», - отметил представитель компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 августа 2013 года НКРЭ выдала частной компании «Гео Альянс Высочанское» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 168 млн кубометров в год.

Справка УНИАН. "Гео Альянс Высочанское" входит в группу компаний "Гео Альянс", которая в свою очередь входит в состав группы EastOne Виктора Пинчука.

"Гео Альянс Высочанское" ведет разработку Высочанского нефтегазового месторождения, расположенного в Луганской области. Промышленные запасы оцениваются в 320 млн куб. м газа, перспективные - 920 млн куб.м.

В августе 2012 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды) на приобретение более 25% кипрской Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдинговой компании нефтедобывающей группы «Гео Альянс», которая имеет активы в Украине.

«Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками на разработку углеводородов, 15 из которых находятся в Днепровско-Донецкой впадине. За первое полугодие 2012 года компания добыла 133 млн куб. м газа.

Halliburton — американская компания, оказывающая сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли. Компания производит оборудование для бурения скважин, производит обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Компания насчитывает около 60 тысяч сотрудников по всему миру, на всех континентах, более чем в 70 странах мира.

Некоторые члены правительства и администрации при президентах Джордже Буше и Джордже Буше-младшем являлись крупными акционерами и членами совета директоров Halliburton. СМИ также связывают экс-вице-президента США Дика Чейни с компанией Halliburton.

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Государственные шахты увеличили убытки до 8,4 млрд грн

Государственные угольные шахты Украины за январь-июль 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35% - до 8,431 млрд грн с 6,251 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, в июле 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями без учета средств государственной поддержки составили 1,225 млрд грн и по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года увеличились на 0,217 млрд грн.

«За январь-июль 2013 г. из государственного бюджета поступило 7 804,8 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в июле 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 292,1 грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 148,3 грн (на 13%).

В то же время в отчете министерства отмечается, что в июле 2013 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 501,9 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2012 средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 11,5 грн (на 2,2%).

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,7% - до 47,761 млн тонн с 50,649 млн тонн.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

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Кабмин выделил 1,9 млрд грн на ремонт трассы Киев-Одесса

Кабинет министров Украины выделил 1,93 млрд грн на проведение капитального ремонта автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса на участке протяженностью 59,8 км в границах Киевской области.

Об этом говорится в распоряжении №512-р, размещенном на веб-портале правительства.

Как отмечается, проект капитального ремонта разработан государственным предприятием «Укргипродор» и рекомендован предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проект строительства предполагает сооружение двух мостов, 4 подземных пешеходных переходов, 14 пешеходных мостов. Срок выполнения работ – 68 месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины выделил 3,5 млрд грн на ремонт 83 км участка, расположенного в Полтавской области, на трассе Киев-Харьков. Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявлял, что в Украине до конца года отремонтируют порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансируют выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

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Россия снова жалуется на украинские сыры

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) обнаружил в сырах предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав крупного производителя молочной продукции «Милкиленд», антибиотики, сообщило ведомство.

Согласно сообщению, в продукции «Прометея» обнаружен тетрациклин и окситетрациклин, а в сырах «Миргородского сыродельного комбината» - окситетрациклин.

Кроме того, Россельхознадзор выявил повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в мороженой говядине украинского производителя «Прилуки-Агропереработка».

В связи с обнаруженными нарушениями ведомство ввело режим повышенного контроля продукции, поставляемой указанными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 27 мая текущего года ввел режим усиленного лабораторного контроля для украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаруженными в их продукции антибиотиками.

19 июня Россельхознадзор в Челябинской области вновь обнаружил в сыре украинских предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр»), «Рось» (филиал «Ахтырский сыркомбинат») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав агрохолдинга «Милкиленд», превышение допустимого содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

Компания «Милкиленд» владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции «Милкиленд» продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".

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Минфин увеличил выручку от размещений гривневых ОВГЗ

Министерство финансов Украины в январе-июне 2013 года разместило гривневые ОВГЗ на сумму 31,68 млрд грн, что на 2,76 млрд грн, или на 9,5% больше, чем за этот же период прошлого года, сообщает сайт Национального банка Украины.

Как отметили в Нацбанке, для увеличения формирования уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" было также выпущено ОВГЗ на общую сумму 8 млрд грн. В июне выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" не осуществлялся.

В Нацбанке отметили тенденцию последних лет по увеличению общего объема ОВГЗ, находящихся в обращении. Так, за январь-июнь 2013 их объем в гривневом эквиваленте увеличился на 42 млрд грн и по состоянию на 1 июля составил 227,8 млрд грн.

В НБУ также отметили, что платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-июнь 2013 составили 25,43 млрд грн, в том числе основной долг - 15,3 млрд грн, уплата дохода - 10 млрд грн.

На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-июнь 2013 г. составил 133,53 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. он составлял всего 60,6 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения, в январе-июне 2013 года колебался в пределах 10,13-11,58%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-12,87%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-июня 2013 уменьшился на 291,6 млн грн и на 1 июля составил 5,15 млрд грн, или 2,26% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода 2012 г. объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 1,15 млрд грн и по состоянию на 1 июля 2012 г. составил 3,29 млрд грн.

Напомним, в январе-июне 2012 г. Министерством финансов Украины разместило ОВГЗ на сумму 28,9 млрд грн, 2,11 млрд долл. и 316,5 млн евро.

УНИАН