Анонс на 12 августа

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Владимир Демчук, зам. начальника Управления Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Анатолий Прокопенко, зам.директора Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: "Горячие линии" органов исполнительной власти: услышан ли каждый?". Организатор - Одесский общественный институт социальных технологий. Участники: Андрей Крупник, директор Одесского общественного института социальных технологий, Алексей Орловский, директор программы" Гражданское общество и надлежащее управление "Международного фонда "Возрождение", Валерий Плохий, директор Правительственного контактного центра.

* В УНИАН презентация социологического исследования на тему "Пищевые добавки и безопасность продуктов питания глазами украинцев", проведенного по заказу аналитической группы Da Vinci AG (УНИАН, ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Брифинг в Национальном банке.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Евгения Прусенко на тему: «2014 - год реформирования дорожной отрасли и ремонта региональных дорог».

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