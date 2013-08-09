ТОП-10 (9 августа)

Минфин стал собственником Украинского банка реконструкции и развития

Держатели евробондов «Агротона» утвердили реструктуризацию задолженности

Минагропрод предлагает снизить экспортные пошлины на крупный рогатый скот и овец

«Львовоблэнерго» намерено купить контрольный пакет «Тернопольоблэнерго»

Производство автомобилей в Украине сократилось на 50%

В России из-за АЧС будут проводить внеплановые проверки предприятий

В Москве и Санкт-Петербурге повышаются штрафы за миграционные нарушения

«Богдан» готов инвестировать 1 млн долл. в центр по утилизации автомобилей

Реконструкция охватит 5,2 млн кв. м устаревшего жилья

Промпроизводство во Франции снизилось сильно и неожиданно

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Минфин стал собственником Украинского банка реконструкции и развития

Министерство финансов Украины стало собственником Украинского банка реконструкции и развития (УБРР). Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, государство в лице Министерства финансов Украины получило пакет акций УБРР на сумму 117,993 млн грн, что составляет 99,9945% уставного капитала банка.

По информации банка, ранее его основным владельцем было государство в лице Кабинета министров через «Государственную инвестиционную компанию». Компания относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины передал Министерству финансов полномочия по управлению корпоративными правами государства в Украинском банке реконструкции и развития (УБРР) в июне 2013 года (постановление №392 от 3 июня).

Согласно заявлению первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», Украина располагает несколькими проектами на общую сумму 600 млн грн, которые могут быть профинансированы за счет средств Украинского банка реконструкции и развития.

Кабмин в марте текущего года предложил Верховной Раде Украины расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него Украинский банк реконструкции и развития.

Украинский банк реконструкции и развития создан согласно постановлению Кабинета министров Украины №655 от 5 мая 2003 года и зарегистрирован Национальным банком 19 марта 2004 года.

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Держатели евробондов «Агротона» утвердили реструктуризацию задолженности

Держатели евробондов агрохолдинга «Агротон» 8 августа на внеочередном собрании утвердили предложенную реструктуризацию задолженности по ценным бумагам.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Таким образом, держатели облигаций «Агротон» на 50 млн долл. согласились отстрочить их погашение на 5 лет и уменьшить процентную ставку до 8%.

Акции компании после этой новости подорожали в начале сегодняшних торгов на Варшавской фондовой бирже более чем на 11%, достигнув к 10.22 уровня в 2,57 злотых за штуку.

После этого уровня они начали дешеветь.

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за заблокированных депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хотела изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3, а также увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

«Агротон» называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году агрохолдинг «Агротон» получил 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее. В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл. Выручка компании в 2012 году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл. годом ранее.

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Минагропрод предлагает снизить экспортные пошлины на крупный рогатый скот и овец

Министерство агарной политики и продовольствия предлагает снизить ставку экспортных пошлин на крупный рогатый скот (КРС) и овец до 5% с действующих 25%.

Соответствующая инициатива закреплена в законопроекте о внесении изменений в Закон «О вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и кожевенное сырье», опубликованном на официальном веб-сайте Минагропрода.

Согласно законопроекту, предложенному министерством, снижение экспортных пошлин не распространяется на нетелей и коров весом более 300 кг.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующая пошлина стала причиной отсутствия интереса у отечественных производителей к производству говядины и экспорту овец.

«Действующие ставки вывозной пошлины на живой скот (в текущем году 25%) приводят к потере интереса отечественного производителя к экспорту продукции и чистопородных племенных овец. В то же время внутренний потребительский рынок не дает возможности получать выгодную цену за говядину и племенных овец. Таким образом, товаропроизводитель теряет интерес к производству говядины и экспорту племенных овец за границу», - говорится в пояснительной записке.

При этом снижение экспортной пошлины до 5%, по мнению Минагропрода, будет способствовать дальнейшему развитию животноводства.

В случае принятия указанного законопроекта, предлагаемые в нем изменения вступят в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабмина 7 августа поручил Минагропроду и Минэкономравзития принять меры по стимулированию экспорта продукции животноводства.

По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году экспорт живого крупного рогатого скота из Украины сократился по сравнению с 2011 годом на 33,8% - до 932 т., тогда как импорт вырос на 22,7% - до 1,8 тыс. тонн.

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«Львовоблэнерго» намерено купить контрольный пакет «Тернопольоблэнерго»

Энергоснабжающая компания «Львовоблэнерго» намерена купить 50,99% госпакет акций предприятия «Тернопольоблэнерго», к подготовке приватизации которого Фонд госимущества приступил в июне 2013 года.

Об этом говорится в сообщении «Львовоблэнерго» в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины".

Согласно сообщению, компания намерена приобрести 31 млн 154 тыс. 360 штук простых именных акций общей номинальной стоимостью 7 млн 788 тыс. 590 грн.

Также в сообщении отмечается, что приобретение планируется осуществить путем участия в конкурсе, который будет проведен Фондом Государственного имущества Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

Справка УНИАН. «Тернопольоблэнерго» было создано 15 февраля 1999 года. Компания осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Тернопольской области.

В настоящее время 50,999% акций компании владеет государственный энергохолдинг НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).

“Львовоблэнерго” – монополист по поставке электроэнергии во Львове и Львовской области.

Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Margaroza Commercial Limited и Lex Perfecta Limited, владеющие по 25% акций облэнерго, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Commercal Ltd, владеющие по 13,4921%, а также Kerelio Commercial Limited владеющая 12,19% акций компании.

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Производство автомобилей в Украине сократилось на 50%

Производство автомобилей в Украине в январе-июле текущего года сократилось на 50% - до 23,311 тыс. единиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 50% - до 21,353 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 56,2% - до 875 единиц и производство автобусов сократилось на 40,7% - до 1,083 тыс. единиц.

При этом отечественный автопроизводитель ЗАЗ в январе-июле сократил производство автомобилей на 60% - до 1,801 тыс. единиц, корпорация "Богдан" увеличила производство на 34% - до 1,147 тыс. единиц, "Еврокар" увеличил производство на 52% - до 1,148 тыс. единицы.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% - до 18,24 тыс. единиц.

Производство автомобилей в Украине в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 24,5% - до 5,55 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.

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В России из-за АЧС будут проводить внеплановые проверки предприятий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с целью не допустить дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) на территории России намерена провести внеплановые проверки предприятий, которые занимаются переработкой свинины.

Об этом говорится в приказе главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, текстом которого располагает УНИАН.

«Организовать и провести внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота свинины и продуктов его переработки, по выполнению обязательных требований, направленных на недопущение дальнейшего распространения АЧС на территории Российской Федерации», - говорится в приказе Онищенко.

Также он поручил принять дополнительные меры, направленные на выявление и пресечение фактов неправомерного перемещения животноводческой продукции и сырья всеми видами транспорта с территорий, неблагополучных по АЧС, ящуру и другим опасным и особо опасным заболеваниям.

Для правительства РФ будет подготовлена аналитическая справка о результатах проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и оборотом свинины.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано более 60 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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В Москве и Санкт-Петербурге повышаются штрафы за миграционные нарушения

Сегодня в России вступили в силу нормы закона, направленные на усиление ответственности за миграционные нарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, предусматривающие безальтернативное выдворение с территории РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федеральной миграционной службы, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законодательства и ответственности за его нарушение» принят в июле. Закон направлен на противодействие незаконной миграции и усилению ответственности за правонарушения.

В частности, с сегодняшнего дня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях выдворение становится безальтернативной для иностранных граждан, которые незаконно находятся и трудятся в России.

Кроме того, вводятся повышенные штрафные санкции за совершение правонарушений в мегаполисах и прилегающих областях. Так, если иностранец в этих регионах нарушил правила въезда в Россию или миграционного учета, либо нарушил заявленные цели пребывания в России, его ждет штраф до 7 тыс. рублей (около 220 долларов), при том, что в других регионах он составляет до 5 тыс. (около 160 долларов).

При незаконном привлечении мигрантов к работе в столичных регионах штрафы для должностных лиц составят до 70 тыс. рублей (около 2,2 тыс. долларов) против 50 тыс. рублей в других регионах. Штрафы для юридических лиц устанавливаются в размере до 1 млн рублей (около 31 тыс. долларов), при том, что в других регионах они составят соответственно от 50 до 800 тыс. рублей.

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский заявил, что в России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 750 тыс. - кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

«На сегодняшний день на российской территории находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Получается, что более чем миллион граждан Украины работают без соответствующего оформления документов», - сказал Ромодановский.

Он напомнил, что в России ведется работа по ужесточению наказаний за нарушение миграционного законодательства. «Законодательством предусмотрены штрафы, выдворение, лишение свободы на срок до 4 лет. В начале этого года начали действовать правила, согласно которым иностранный гражданин, не уведомивший миграционную службу в течение 120 суток с момента выезда из РФ, получает закрытие въезда на три года. Это делается автоматически. Мы сегодня имеем порядка 750 тыс. граждан Украины, которые являются кандидатами на закрытие въезда», - подчеркнул Ромодановский.

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«Богдан» готов инвестировать 1 млн долл. в центр по утилизации автомобилей

Один из крупнейших автопроизводителей Украины, корпорация «Богдан» готова инвестировать порядка 1 млн долл. в создание новых производств по разборке и утилизации автомобилей. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"На сегодняшний день корпорация «Богдан» полностью готова выполнять нормы закона об утилизации. Благодаря утилизационному закону есть возможность сохранить действующие цены на готовые автомобили, избежав повышения цен для автолюбителей", - сказал он. Вместе с тем, отметил Красуля, эти защитные шаги дадут шанс предприятиям сохранить внутреннее производство, загрузить мощности, поставив на производство новые модели, что, в свою очередь, приведет к увеличению отчислений в бюджеты разных уровней и созданию новых рабочих мест.

"Имея разветвленную сеть по Украине, будучи представленными во всех регионах, мы полностью соответствуем нормам закона. Корпорация «Богдан» ведет переговоры с компаниями, занимающимися переработкой металлолома и вторсырья", - отметил Красуля.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» начала работу по формированию бизнес-плана строительства утилизационного центра в рамках выполнения условий принятого Верховной Радой Украины закона об утилизационном сборе.

По оценке аналитиков корпорации, текущие потребности Украины в мощностях по утилизации составляют два предприятия по демонтажу автомобилей и 39 центров по переработке/измельчению кузовных и других частей. При этом, по мнению экспертов, объемы ежегодной утилизации будут составлять 210 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

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Реконструкция охватит 5,2 млн кв. м устаревшего жилья

Комплексной реконструкцией кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда предполагается охватить 5,2 млн кв. м устаревшего жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) со ссылкой на Департамент госпрограмм и развития жилого строительства.

Согласно сообщению, такой проект уже реализуется в Днепровском районе Киева в микрорайоне «Соцгородок» (ул. Попудренко, Минина, Красноткацкая и Красногвардейская), где планируется построить более 400 тыс. кв. м жилья, а также объекты социальной сферы. Из устаревшего жилфонда данного микрорайона уже отселено 425 семей из 11 домов, 10 из которых уже снесены. Осталось отселить еще около 370 семей из 26 домов.

При этом в Минрегионе отмечают проблемы с отселением граждан, которые отказываются переезжать в предложенные квартиры и выдвигают неправомерные требования по предоставлению жилья большего по площади и количеству комнат, чем то, в котором они живут сейчас. В таких случаях заказчик вынужден решать эти вопросы в судебном порядке.

Также Минрегион сообщает, что Закон Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) обветшалого жилищного фонда», принятый в 2006 году, не решил всех правовых, экономических и социальных вопросов, связанных с этой проблемой. По мнению ведомства, необходимо урегулировать вопрос получения согласия на переселение всех жильцов домов, которые предусматриваются к снесению, на законодательном уровне

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена совместно с холдинговой компанией «Киевгорстрой» разработать проект и провести реконструкцию устаревшего жилого фонда на Подоле в Киеве.

Ранее глава Минрегиона Геннадий Темник сообщил, что в министерстве планируют начать реализацию пилотного проекта по сносу устаревшего жилого фонда и строительству на его месте новых домов в начале 2014 года. Принять участие в этом проекте уже изъявили желание 5 городов.

В начале июля депутаты предложили упростить условия отселения жильцов при проведении комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда. Согласно проекту закона №2496а, в частности, предлагается ограничиться согласием лишь более 60% собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений дома.

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Промпроизводство во Франции снизилось сильно и неожиданно

Промышленное производство во Франции в июне текущего года неожиданно сильно снизилось, что усиливает опасения относительно состояния национальной экономики.

Объем промпроизводства упал на 1,4% в месячном выражении, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные статистического агентства Insee.

В годовом выражении показатель сократился на 0,2%.

Объемы производства в обрабатывающей промышленности упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6% по сравнению с июнем 2012 г.

Производство продуктов питания упало на 2,9% в месячном выражении, автомобилей было произведено на 5,7% меньше, а объемы производства электроэнергии и газа упали на 6,8%.

Также сократились объемы добычи руды, показатель снизился на 0,9%.

УНИАН