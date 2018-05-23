Баланс недели: Москва отказывается от переговоров о Roshen; Медведчук начинает действовать против асоциации с ЕС; закон об утилизационном сборе адаптируют под ВТО

Россия не идет на диалог

В течение прошедшей недели правительству Украины так и не удалось начать переговоры с российской стороной по поводу отмены запрета на импорт кондитерской продукции Roshen, введенного в конце июля по причине якобы обнаружения в молочной шоколаде вредного вещества - бензопирена. А тем временем на кондитерских фабриках Roshen уже заговорили о возможном сокращении персонала. На кременчугской фабрике, если поставки в РФ не возобновятся, сокращение может быть на уровне 10% персонала. Это почти 60 человек.

Запрет на импорт всей продукции Roshen был введен из-за одного случая обнаружения вредного вещества. Это подтвердил и глава российского ведомства Геннадий Онищенко. “Был действительно один случай с бензопиреном”, - сообщил он еще 31 июля.

Поездка первого заместителя министра экономического развития Украины Анатолия Максюты в Россию для начала переговоров планировалась в понедельник, 5 августа. Однако Москва так и не дала согласия. Когда они могут начаться, пока неизвестно.

При этом в Роспотребнадзоре никак не аргументировали отказ вступать в диалог для решения проблемы.

Вместе с тем, в тот же день, 5 августа казахстанские и молдавские эксперты заявили, что в результате проверки кондитерки Roshen не нашли оснований для запрета ввоза продукции компании на территории своих стран. Позже и Беларусь заявила, что по предварительным результатам экспертизы, оснований для запрета нет.

После этого позиция Роспотребнадзора стала выглядеть, мягко говоря, несколько странно. Бензопирена в продукции Roshen, кроме России, не обнаружила ни одна страна, которая проводила экспертизу.

6 августа Роспотребнадзор изменил суть претензий и перестал упоминать о бензопирене. Основной претензией к кондитерским изделиям Roshen господин Онищенко стал называть несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетках.

О чем конкретно речь, так и не понятно. То ли об уровне калорийности, то ли об объеме содержания сахара, молока, какао - не ясно. Официальных претензий Роспотребнадзор не предоставил украинской стороне. Об этом 7 августа сообщил глава Госпотребинспекции Украины Сергей Орехов.

«На сегодняшний день в Госпотребинспекции Украины нет официального заявления Роспотребнадзора России. У нас есть такая же информация, как и у вас», - сказал он журналистам.

В общем, сегодня ясно одно – Москва начала демонстрировать Киеву проблемы, которые могут возникнуть в двусторонней торговле, если Украина продолжит противиться вступлению в Таможенный союз и подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговле с ЕС.

По мнению экс-министр экономики Украины Богдана Данилишина, Россия и страны Таможенного союза, несмотря на действие соглашения о зоне свободной торговли СНГ, по мере приближения даты возможного подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС (ноябрь 2013 г.) будут активизировать усилия по ограничению украинского импорта.

«Реакция России и других стран Таможенного союза на отдельные виды украинской продукции, экспортируемой в эти страны, является не чем иным, как стремлением показать свое превосходство в торгово-экономической политике и каким-либо образом втянуть Украину в Таможенный союз. На мой взгляд, по мере приближения даты подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Европейским Союзом такие действия со стороны России и других стран будут только усиливаться”, - считает Данилишин.

В Европу через Конституционный суд

Еще одна новость, касающаяся интеграционных устремлений Украины, оказалась в центре внимания на прошедшей неделе.

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев опубликовал правовое заключение Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство" по вопросу соответствия норм Конституции Украины положениям проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

По этому заключению ассоциация с ЕС невозможна без внесения изменений в Конституцию.

Царев также заявил, что если группа народных депутатов от Партии регионов обратится в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС.

Буквально на следующий день Минюст сделал заявление о том, что проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС полностью отвечает требованиям Конституции и законодательства Украины.

Министр юстиции Елена Лукаш заявила, что любые обвинения в несоответствии проекта Соглашения действующему законодательству являются “бессодержательными и бессмысленными”.

Кроме того, она упрекнула Царева в том, что он рассуждает на темы, в которых разбирается недостаточно.

“А вообще, когда я слышу подобные упреки от лиц, которые не имеют надлежащего уровня профессиональной подготовки, правового образования и демонстрируют чьи-то мнения, мне всегда хочется спросить: "Кто вас попросил это сказать?", - заявила министр.

На самом деле сомнений в том, откуда, как говорится, “растут ноги” идеи обращения в Конституционный суд, почти ни у кого не было. Уши Виктора Медведчука торчали уж очень сильно.

К тому же Царев 27 июля присутствовал на международной конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины», которую проводило общественное движение «Украинский выбор» Виктора Мадведчука.

8 августа Виктор Владимирович обнародовал свою версию, почему соглашение об ассоциации с ЕС не может быть подписано без изменений Конституции.

В статье для “Комсомольской правде в Украине” Медведчук написал, что Совет ассоциации и Комитет ассоциации, которые должны быть созданы в рамках ассоциации, являются для Украины надгосударственными органами, что не допускается Конституцией.

Также он отметил, что Соглашение прямо обязывает Украину ратифицировать Римский статут, положения которого противоречат нормам Конституции.

Как будет развиваться эта тема, пока не совсем понятно. Получится ли собрать необходимые 45 подписей народных депутатов для обращения в Конституционный суд, станет ясно осенью.

В любом случае можно ожидать, что шума по поводу соответствия Конституции соглашения об ассоциации с ЕС планируется наделать много.

Утилизационный сбор будут платить все

Неожиданным в конце позапрошлой недели было подписание Президентом закона о введении утилизационного сбора на автомобили, который был раскритикован импортерами.

Неожиданным было даже не столько само подписание, сколько то, что оно произошло после присоединения Украины к консультациям Японии и ЕС в рамках ВТО по поводу действия такого же сбора в России.

Выходит, с одной стороны, мы недовольны законом об утилизационном сборе в России, с другой - вводим по сути такой же у себя.

Ситуация прояснилась буквально 5 августа. На сайте Президента появилось поручение правительству разработать поправки к закону, поскольку у Виктора Януковича возникло, видимо, после критики со стороны импортеров, два серьезных замечания к документу.

Президент поручил отменить коэффициенты для сбора в зависимости от объема двигателя и не давать преференций по уплате сбора отечественным производителям. Другими словами – сделать равными условия для всех участников рынка, что кстати, снимет претензии к документу по линии ВТО. К тому же в этом случае абсолютно естественно будет выглядеть претензия к действующему в России закону об утилизационном сборе, поскольку он ставит внутренних производителей в более выгодные условия по сравнению с импортерами.

Закон уже опубликован в официальной прессе и начнет работать с 1 сентября. Нормы по уплате сбора не будут действовать на автомобили, ввезенные в страну для первой продажи до 1 сентября. Если изменения к закону будут подготовлены и приняты оперативно, то никаких особых проблем на рынке не возникнет. Если же процесс будет затягиваться, то рынок начнет провисать, а импортеры – тот же ЕС и Япония, могут инициировать консультации по поводу норм закона в рамках ВТО уже с Украиной.

Юрий Ходжаян (УНИАН)