Правительство Чехии ушло в отставку

Правительство Чехии премьер-министра Иржи Руснока ушло в отставку - соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров в пятницу, сообщил журналистам сам Руснок после завершения заседания.

Правительство Руснока в среду на заседании Палаты депутатов парламента Чехии не получило вотума доверия. СМИ сообщали, что премьер во вторник (13 августа) подаст в отставку.

"Именно так, как я и говорил ранее в Палате депутатов, сегодня на заседании правительства мы приняли решение уйти в отставку. Я попросил канцелярию президента, чтобы господин президент принял меня для официального вручения прошения об отставке. Мне было назначено на вторник (13 августа), полдень", - сказал Руснок, слова которого цитирует РИА Новости со ссылкой на чешское агентство ЧТК.

По его словам, все члены правительства продолжают исполнять свои обязанности. Руснок отметил, что "правительство будет продолжать работать и после самороспуска Палаты депутатов до досрочных выборов".

Как ожидается, парламент Чехии 16 августа начнет обсуждение вопроса о самороспуске Палаты депутатов. В случае, если парламентарии проголосуют за досрочное прекращение полномочий, Палату депутатов распускает президент Чехии.

Согласно действующей Конституции, глава государства после роспуска парламента объявляет дату досрочных выборов. Чешские политики полагают, что досрочные парламентские выборы могли бы состояться уже в конце октября этого года. В этом случае новый парламент смог бы в срок утвердить бюджет на 2014 год.