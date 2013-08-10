В Польше состоится Конгресс инициатив Восточной Европы

В г. Люблин (Республика Польша) 1-6 октября 2013 года состоится Конгресс инициатив Восточной Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, мероприятие реализуется в рамках деятельности аналитического Центра восточных компетенций, основанного по инициативе властей города Люблина, самоуправления Люблинского воеводства и Регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) в Польше.

Конгресс является платформой для диалога представителей культурной и образовательной среды, органов местного самоуправления и государственной власти, общественных организаций, деятелей культуры и ответственных лиц. Одной из главных целей Конгресса инициатив Восточной Европы является сбор опыта в сфере трансграничного сотрудничества со всех государств Восточного Партнерства.

К участию в мероприятиях, которые состоятся в рамках Конгресса инициатив Восточной Европы, приглашаются все желающие, заполнившие регистрационную форму, доступную на сайте Конгресса до 15 сентября 2013 года. Официальное приглашение на конгресс будет направлено только тем, кто зарегистрировался до 15 августа.

Программа, список докладчиков, регистрационная форма и другая информация о мероприятии содержится на сайте: www.kongres.lublin.eu.

В этом году в программе мероприятия выделена специальная секция – «Культура для Восточного партнерства».

Одновременно с конгрессом состоится фестиваль «Итеграции-Медиации», призванный продемонстрировать многообразие современной культуры стран Восточного партнерства. Также во время мероприятия будет проведен конкурс на лучшие проекты трансграничного сотрудничества.