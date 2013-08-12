США возобновили работу почти всех своих дипломатических миссий, которые были закрыты неделю назад по соображениям безопасности.

Это ИТАР-ТАСС подтвердили в Госдепартаменте США.

"Все миссии открыты. Исключение составляют лишь посольство в Йемене и консульство в пакистанском городе Лахор", - сообщила сотрудница пресс-службы внешнеполитического ведомства. По ее словам, "на данный момент неизвестно, когда эти представительства возобновят работу".

О том, что США откроют 18 из 19 своих посольств и консульств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, объявила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.

По ее словам, американское посольство в йеменской столице, Сане, по-прежнему будет закрыто в связи с тем, что имеется информация "о потенциальной угрозе террористических нападений, исходящей от группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Псаки отметила, что консульство в Лахоре было закрыто 8 августа также из-за "достоверных сведений о террористической угрозе". "Мы продолжим оценивать степень угрозы нашим объектам в Сане и Лахоре и на основе этой информации примем решение об их открытии", - сообщила она.