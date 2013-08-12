Анонс на 13 августа

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Таксисты инициируют Всеукраинскую забастовку для борьбы с чиновниками - «крышующими» нелегальный рынок такси Украины». Участники: сопредседатель ОО «Такси столицы» Денис Садоха, председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей Корчинский, руководитель ВОО «Украинское такси» Леонид Бойко, руководитель Союза профессиональных водителей такси г. Киева Сергей Григоренко. Приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александра Кужель. На пресс-конференции будут обсуждаться острые вопросы, которые сегодня волнуют водителей и пассажиров такси, в частности: 8 августа 2013 года на официальном интернет-сайте Мининфраструктуры был опубликован кулуарно разработанный проект Закона Украины «О перевозке на такси», главная цель которого - узаконивание существующей сегодня системы «крышевания» нелегальной деятельности в украинском такси, построенной чиновниками совместно с владельцами нелегальных информационно-диспетчерских служб такси; Таксисты Украины объявят требование об отставке руководителя одного из департаментов Мининфраструктуры; Украинские таксисты создали стачечный комитет 14 августа 2013 объявят о начале Всеукраинской забастовки для борьбы с «крышующими» нелегальный рынок такси, засевшими в Мининфраструктуры (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 321 38 88. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание "круглого стола" на тему "Наличие действующей "Зеленой карты" как обязательное условие выезда за границу украинских автовладельцев. Сотрудничество Государственной пограничной службы Украины и Моторного (транспортного) страхового бюро Украины". Организатор - Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Участники: заместитель генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Н.Лутак, начальник Департамента пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины А.Биньковский, председатель Комитета по вопросам "Зеленой карты" МТСБУ Я.Сечка, председатель рабочей группы по вопросам противодействия мошенничества со стороны страховых агентов В.Зубач, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг В.Берлин.

* 12-00 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Внешние заимствования Украины - путь к потере суверенитета страны: как отказаться от уплаты долгов". Внешний долг Украины составляет миллиарды долларов, большая часть этих средств была фактически навязана Украине предыдущей властью и стала результатом заговора недобросовестных украинских политиков с международными финансовыми организациями. Весь неподъемный груз долга несут и будут нести простые украинские семьи. Профессиональная мнение о том, каким образом страна может отказаться от уплаты внешнего долга будет обнародовано во время пресс-конференции с участием юристов, специалистов и представителей общественности. На примере Исландии, которая отказалась выплачивать около 3,4 млрд долларов иностранным кредиторам, будет показано, как европейская страна может сбросить с себя груз несправедливых долгов и успешно противостоять мировым «финансовым акулам». Будет обнародована инициатива гражданской кампании по проведению Всеукраинского референдума об отказе выплаты долгов МВФ и дальнейшего сотрудничества с ним (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Клубе Кабинета Министров состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии зам.министра социальной политики Лидии Дроздовой и также специалистов Министерства.

* Заместитель председателя КГГА Михаил Костюк посетит Центральный пункт управления АСУТ (Автоматизированная система управления транспорта) с целью изучения возможности расширения системы за счет средств ЕБРР.

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