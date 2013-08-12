ТОП-10 (12 августа)

Нацбанк снижает учетную ставку до 6,5%

Нацбанк временно отказался от рефинансирования банков без обеспечения

Украинские производители не могли использовать молоко с антибиотиками - участники рынка

Россельхознадзор обнаружил в белорусских мясе и твороге кишечную палочку

Россельхознадзор забраковал продукты двух десятков стран

Кабмин выделил средства на обеспечение позитивного имиджа Украины. Сумма не раскрывается

Депутат предлагает урегулировать управление проблемными активами госбанков

Минфин ищет советника по продаже «Укргазбанка» и банка «Киев»

Греция добилась профицита бюджета

Неопределенность с «Укртелекомом» создает почву для спекуляций на бирже - эксперт

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Нацбанк снижает учетную ставку до 6,5%

Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снижает учетную ставку до 6,5% с 7,0%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова на брифинге в НБУ.

«Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 августа учетной ставки с 7% до 6,5%», - сказала Щербакова.

Среди факторов, определивших решение Нацбанка по снижению учетной ставки, представитель Нацбанка выделила нулевой уровень инфляции в стране, низкие девальвационные ожидания рынка и существенный рост ресурсной базы банков, что говорит о доверии населения к банковской системе. «С начала года зафиксирован рост депозитной базы на 17,8% в национальной денежной единице, при этом долларизация депозитов снизилась на порядка 5%. Также растет срочность депозитов», - сказала она.

По словам Щербаковой, важным следствием смягчения монетарной политики Нацбанка является постепенное снижение стоимости кредитных ресурсов. «С момента последнего решения о снижении ставки (в июне текущего года — УНИАН) средняя стоимость кредитов упала на порядка 2%», - сообщила она. Щербакова также прогнозирует, что этот процесс продолжится, в том числе благодаря постепенному замещению дорогих депозитов в банках более дешевыми.

Относительно планов Нацбанка по пересмотру норм обязательного резервирования для банков и дальнейшего снижения учетной ставки в текущем году представитель Нацбанка сообщила, что нормы обязательного резервирования и учетная ставка взаимосвязаны, и предположила, что нормы резервирования могут быть пересмотрены. «Мы посмотрим, какая будет ситуация на денежно-кредитном рынке, понадобится ли дальнейшее смягчение монетарной политики. У нас нет планов снижать ставки к определенным датам. Если ситуация на рынке будет вынуждать делать определенные шаги, Национальный банк будет использовать инструментарий, имеющийся в его распоряжении», - отметила Щербакова.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 10 июня 2013 года снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, согласно постановлению №209 от 6 июня. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года. Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, и в результате ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Как заявил первый заместитель главы Нацбанка Борис Приходько на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», регулятор в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

С 1 июля Нацбанк повысил нормы обязательного резервирования для валютных средств при одновременном снижении объемов перечислений сформированных резервов на отдельный счет в НБУ до 40% с требуемых ранее 50%. Норматив обязательного резервирования по вкладам физических лиц до востребования и на текущих счетах в иностранной валюте был увеличен до 15% с 10%, по краткосрочным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте – до 10% с 9%, по привлеченным средствам от банков-нерезидентов и финансовых организаций-нерезидентов в иностранной валюте (кроме российских рублей) – до 5% с 3%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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Нацбанк временно отказался от рефинансирования банков без обеспечения

Национальный банк Украины временно отказался от рефинансирования банков без обеспечения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова на брифинге в НБУ.

По ее словам, ставка по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами снижается до 7,5%, автоматически после снижения учетной ставки, как это определено денежно-кредитной политикой Нацбанка. «Ставка по активным операциям полностью привязана к учетной ставке», - уточнила она.

Относительно ставки по операциям рефинансирования без обеспечения Щербакова отметила, что Национальный банк временно отказался от такого механизма. «На самом деле этот механизм есть и в нашем арсенале он присутствует. Но мы сейчас от него временно отказались, поскольку считаем, что состояние банковских портфелей и продвижение рынка ОВГЗ позволяет банкам обращаться за ликвидностью под обеспечение ценных бумаг, и мы эту ликвидность поставляем», - пояснила представитель НБУ. По ее словам, механизм бланкового рефинансирования использовался в кризисный период, когда банки нуждались в поддержке ликвидности, но в настоящий момент Нацбанк предоставляет банкам рефинансирование только под обеспечение ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снижает учетную ставку до 6,5% с 7,0%. С 10 июня текущего года Нацбанк снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, до этого учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года. Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта, и в результате ставка по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Как заявил первый заместитель главы Нацбанка Борис Приходько на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», регулятор в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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Украинские производители не могли использовать молоко с антибиотиками - участники рынка

Украинские производители молока в ответ на заявление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) об обнаружении антибиотиков в сырах украинского производителя молочной продукции «Милкиленд», заявили, что молоко с антибиотиками не могло быть использовано для производства отечественных молочных продуктов.

Об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дыкун.

«Мы исключаем возможность того, что молоко с антибиотиками может быть использовано для производства молочных продуктов на отечественных предприятиях», - сказал Дыкун.

По его словам, антибиотики действительно используются на молочных фермах, но исключительно для лечения коров.

«При этом лекарства попадают в молоко из организма животных. Но таких коров доят отдельно, и полученное от них молоко не смешивается с остальным молоком и не идет на переработку», - сообщил Дыкун.

Кроме того, президент АПМ сообщил, что современные предприятия используют двойной контроль качества молока, который исключает возможность поставок загрязненного молока на переработку.

«Производство молока — слишком дорогая и кропотливая работа, чтобы наши молочники могли рискнуть своей репутацией. Я сомневаюсь, что может рискнуть и любая другая крупная молокоперерабатывающая компания, работающая на экспорт», - сказал он.

При этом заместитель председателя Национальной ассоциации молочников Украины («Укрмолпром») Василий Карпенко сообщил, что антибиотики действительно могут попасть в молоко, так как они входят в состав ветеринарных препаратов.

«На данный момент предприятия не закрыты для экспорта в Россию, но находятся под усиленным контролем. Обоснованно или нет, но это негативно отразится на имидже компании «Милкиленд», которая для многих известна как производитель чистых и натуральных продуктов», - сказал Карпенко.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор обнаружил антибиотики в сырах предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав крупного производителя молочной продукции «Милкиленд». В продукции «Прометея» обнаружен тетрациклин и окситетрациклин, а в сырах «Миргородского сыродельного комбината» - окситетрациклин.

Кроме того, Россельхознадзор выявил повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в мороженой говядине украинского производителя «Прилуки-Агропереработка».

В связи с выявленными нарушениями ведомство ввело режим повышенного контроля продукции, поставляемой указанными предприятиями.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку лидеров молочного рынка стран СНГ.

Компания «Милкиленд» владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции «Милкиленд» продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".

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Россельхознадзор обнаружил в белорусских мясе и твороге кишечную палочку

Сохранить Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Росссельхознадзор) обнаружила «бактерии группы кишечной палочки» в продукции трех белорусских предприятий.

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Россельхознадзор.

Микробы были выявлены при лабораторных исследованиях ветчины ОАО «Борисовский мясокомбинат», говядины ОАО «Миорский мясокомбинат» и творога предприятия ОАО «Савушкин продукт».

Принято решение «проинформировать государственную ветеринарную службу Беларуси о выявленных результатах для принятия мер по выпуску продукции, соответствующей требованиям безопасности Таможенного союза».

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Россельхознадзор забраковал продукты двух десятков стран

Россельхознадзор выявил ряд небезопасных продуктов, которые поставлялись в Россию более чем из двух десятков стран. Опасные бактерии были найдены, в частности, в голландском сыре и армянской осетрине.

Как следует из материалов Россельхознадзора, при лабораторных исследованиях были обнаружены, в частности, листерии, кишечная палочка и сальмонеллы, сообщает Прайм.

Опасные бактерии нашли в мороженом мясе: свинине из Канады, Португалии, Ирландии, Дании и Бельгии, баранине из Новой Зеландии и Уругвая, говядине из Аргентины, Ирландии, Уругвая и Парагвая, партии свиного шпика из Австрии и свиных языках из Италии. Исследования показали опасность мяса птицы из США и Бельгии.

Кроме того, микроорганизмы обнаружились в рыбной продукции, поставленной Китаем, Таиландом, Чили, Эстонией, Данией, Вьетнамом и США, скумбрии с Фарерских островов, осетрине из Армении и форели из Норвегии. Россельхознадзор отмечает также, что опасными оказались сливочное масло из Литвы, сыр из Нидерландов, ветчина и партия творога из Белоруссии.

Как добавляет ведомство, ветеринарные службы этих стран предупреждены о недопустимости подобных нарушений, на поставки некоторых продуктов введены ограничения.

Как сообщал УНИАН, Россия с 11 февраля т.г. ввела временные ограничения на поставки американской свинины и говядины. Несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора, американская сторона не предоставила гарантии об отсутствии в товарных партиях продукции животного происхождения, поставляемой на российский рынок, бета-адреностимулятора рактопамина.

«Из четырех широкомасштабно применяющих рактопамин при откорме животных стран (США, Канада, Мексика, Бразилия) не отреагировали на требование России конструктивно лишь США. К сожалению, компетентные органы США уклонились от профессионального обсуждения проблемы, а американской администрацией сделаны попытки придать российским требованиям политическую направленность, связать их с так называемым списком Магнитского, а также голословно обвинить Россию в нарушении принципов ВТО», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Подчеркивается, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности потребителя у Россельхознадзора оставалась лишь одна возможность - введение временного ограничения на ввоз из США продукции высокого риска.

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Кабмин выделил средства на обеспечение позитивного имиджа Украины. Сумма не раскрывается

Кабинет министров Украины выделил средства на поддержку обеспечения международного позитивного имиджа Украины и осуществление мероприятий по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами государства.

Текст постановления от 3 июля № 517 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки обеспечения международного позитивного имиджа Украины и осуществления мероприятий по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины" обнародован на правительственном портале.

При этом в документе не указана сумма выделенных средств.

Постановлением предусмотрена необходимость обеспечения сотрудничества с ведущими зарубежными средствами массовой информации с целью размещения позитивных публикаций об Украине, а также организации и проведения за рубежом форумов, конференций, экспертных заседаний за круглым столом, пресс-мероприятий с целью донесения до зарубежной общественности информации о приоритетах внешней политики Украины.

Кроме того, документом предусмотрены создание и установка в Вашингтоне (США) памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, а также изготовление, транспортировка и установка памятника Тарасу Шевченко в Астане (Казахстан).

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Депутат предлагает урегулировать управление проблемными активами госбанков

Депутат предлагает Верховной Раде Украины урегулировать управление проблемными активами банков государственного сектора.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности санационного банка (№3055 от 6 августа), поданном народным депутатом от Партии регионов, главой подкомитета Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Андреем Пинчуком.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван урегулировать вопросы передачи «Родовид Банку» активов государственных банков и банков, докапитализированных при участии государства, а также вопросы функционирования «Родовид Банка» как санационного банка.

«На 1 июня 2013 года сумма негативно классифицированных активов банков государственного сектора составляла около 28,985 млрд грн. Средний уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле банков, докапитализированных при участии государства, на 1 июня 2013 года составляет около 50% против 9,3% по банковской системе в целом», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Пинчука, такой существенный объем просроченной задолженности по кредитам повышает риск ликвидности банков госсектора, негативно отражается на прибыльности, ограничивает возможности для кредитования, ухудшает финансовое состояние банков.

Законопроект, в частности, предусматривает передачу права требования от госбанков по обязательствам должников и/или по ценным бумагам, задолженность по которым признана безнадежной согласно методике Нацбанка, в специализированное банковское учреждение – «Родовид Банк», созданный по распоряжению Кабмина как санационный банк и имеющий соответствующую лицензию НБУ.

По мнению Пинчука, принятие данного законопроекта не требует использования бюджетных средств, а при успешной его реализации санационный банк может обеспечить поступления в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля текущего года парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «Об особенностях деятельности санационного банка» (№ 1154), устанавливающий особенности передачи и работы санационного банка с активами, которые отчуждаются государственными банками и банками, в капитализации которых приняло участие государство, в том числе путем внесения соответствующих изменений в ряд законодательных актов Украины, направленных на создание условий для надлежащего функционирования АО «Родовид Банк» как санационного банка.

В июле текущего года Верховная Рада не поддержала проект закона об особенностях деятельности санационного банка во время рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году. В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства. Согласно лицензии санационного банка №1, выданной Нацбанком 15 июня 2012 года, банку предоставлено право на сопровождение активов, возникших на основании заключенных банком договоров до момента получения им статуса санационного, а также активами, приобретенными/полученными банком на основании договоров с государственными и докапитализированными при участии государства банками.

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Минфин ищет советника по продаже «Укргазбанка» и банка «Киев»

Министерство финансов Украины 12 августа 2013 года объявило о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков.

Как сообщается на официальном сайте Минфина, соответствующая информация опубликована на официальном портале «Государственные закупки» и в информационном бюллетене «Вестник государственных закупок» №63 (806).

По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Киев» и «Укргазбанк» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

Как сообщает Минфин, согласно требованиям действующего законодательства советником по продаже может выступить инвестиционный банк, международная юридическая компания или их объединение, отвечающие таким критериям: наличие 20-летнего опыта консультирования правительств государств по этому направлению, в том числе не менее 5 лет — в государствах Центральной и Восточной Европы и других государствах с переходной экономикой; наличие представительств в Украине и не менее чем в шести государствах Европейского Союза; отсутствие кредиторских требований к банкам; отсутствие обязательств по консультированию банков перед связанными с ними лицами, кредиторами и/или должниками в течение последних двух лет; отсутствие обязательств перед третьими лицами по услугам покупки в их пользу и за их счет пакетов акций в банках Украины.

Также сообщается, что закупка услуг советника осуществляется в рамках реализации Национального плана действий на 2013 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года председатель правления национализированного «Укргазбанка» Сергей Мамедов заявил, что продажа банка до 2015 года маловероятна. По его словам, в результате обсуждения вопроса продажи с представителем акционера есть требование в текущем году решить вопрос по рекапитализированным банкам, но речь идет не о продаже, а о том, чтобы организовать продажу и привлечь консультанта.

В то же время Президент Украины Виктор Янукович в Национальном плане действий на 2013 год поручил Министерству финансов и премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием. Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» в конце июля 2012 года.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. По результатам докапитализации при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

Банк «Киев» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Банк докапитализирован при участии государства в 2009 году, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.

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Греция добилась профицита бюджета

Греция перевыполнила план по сокращению бюджетных расходов в этом году, сообщает Associated Press со ссылкой на предварительные официальные данные. Тем не менее страна продолжает находиться в состоянии глубокой рецессии.

По словам заместителя министра финансов Христоса Стайкураса, государственный бюджет имеет первичный профицит в размере 2,6 млрд евро (3,5 млрд долл.) в период с января по июль без учета выплат процентов по непогашенной задолженности.

Этот результат гораздо лучше ожидаемого дефицита в размере 3,1 млрд евро (4,2 млрд долл.). Кроме того, это первый бюджетный профицит, достигнутый правительством за продолжительное время, пишет «Газета.Ru».

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Неопределенность с «Укртелекомом» создает почву для спекуляций на бирже - эксперт

Неопределенность с продажей «Укртелекома» создает почву для спекулятивных сделок на бирже и, при низкой ликвидности, повышенную волатильность.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «примечательным событием на Украинской бирже в понедельник, 12 августа, стала приостановка торгов акциями «Укртелекома», терявшими по ходу торгов более чем 20%. Впрочем, к вечеру бумаги предприятия отыграли большую часть потерь».

Аналитик напомнил, что в настоящее время сделка по приобретению акций оператора со стороны СКМ не закрыта.

Как сообщил Кушнарев, украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю без четко выраженной динамики. День был скуден на макроэкономические новости, внутренние ориентиры для игры в какую-либо сторону отсутствовали, поэтому трейдеры на отечественном рынке вели себя крайне вяло.

Аналитик объяснил, что «в разгаре – сезон отпусков, деловая активность находится на минимальном уровне. В этих условиях недостаток ликвидности ощущается особенно остро. Рынок уже несколько месяцев движется в диапазоне 850-900 пунктов, и для выхода из него у покупателей явно не хватает сил».

По информации Кушнарева, зарубежные биржи в понедельник торговались в переменчивом русле. Давление на глобальные индексы оказывали усилившиеся спекуляции на тему европейского долгового кризиса.

Аналитик отметил, что представители Бундесбанка, как стало известно из немецкой прессы, полагают, что до начала 2014 года Греции потребуется очередной транш финансовой помощи. В противном случае страна не избежит дефолта, что поставит под угрозу и без того шаткое единство европейского валютного блока.

Напомним, финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова сообщила о приобретение у корпорации «ЕSU» 92,79% акций национального оператора связи «Укртелеком».

Вместе с тем, сделка окончательно не закрыта, поскольку требует ряда разрешений. В частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен к сентябрю обнародовать выводы по приобретению пакета акций.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 августа, повысился на 0,34% - до 886,69 пункта. Общий объем торгов составил 8,2 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,06% – до 314,43 пункта. Общий объем торгов составил 451,3 млн грн.

УНИАН