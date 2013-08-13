Анонс на 14 августа

14.08.2013 Начнется Всеукраинская забастовка таксистов Состоится заседание Кабинета Министров

* Возле Кабинета Министров Украины начнется Всеукраинская забастовка таксистов Украины. * Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, зам.министра здравоохранения Александра Толстанова. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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