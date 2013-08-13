Анонс на 14 августа
18:40, 13 августа 2013Разное
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14.08.2013 Начнется Всеукраинская забастовка таксистов Состоится заседание Кабинета Министров
* Возле Кабинета Министров Украины начнется Всеукраинская забастовка таксистов Украины.
* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, зам.министра здравоохранения Александра Толстанова.
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