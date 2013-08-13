ТОП-10 (13 августа)

Азаров требует уменьшить количество проверок бизнеса

Проект программы аренды жилья с правом выкупа уже согласован, дело за Кабмином

Объем покупки валюты украинцами сократился в 30 раз

Действие стандарта Евро-3 на дизельное топливо продлено до 1 ноября

Янукович отменил "зерновой" указ Кучмы

В конкурсе по продаже «Донбассэнерго» примут участие две компании

«Нафтогаз» увеличил чистый убыток более чем в 2 раза

«Нафтогаз» за полгода сократил доход от транзита газа на 12%

Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 229 млн грн и 21 млн долл.

Киргизия проверяет продукцию Roshen

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Азаров требует уменьшить количество проверок бизнеса

Премьер-министр Николай Азаров требует от контролирующих органов уменьшить количество проверок бизнеса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, об этом он заявил во вторник во время совещания, на котором рассматривался правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, подлежащих государственному надзору (контролю)».

«Нам необходимо найти разумный компромисс между произволом проверяющих органов и необходимостью проверять. Мы должны внедрить рискоориентрованный подход, то есть определить: где есть высокий риск – там и проверять; где риска нет, должны быть минимальные проверки», - сказал глава правительства.

Он поставил задачу в течение недели внести в законопроект озвученные на сегодняшнем совещании предложения и передать ему на подпись, после чего документ будет направлен в парламент.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины по результатам первого квартала сократило плановые налоговые проверки на 24%. При этом согласно плану-графику на 2-й квартал, тенденция сокращения проверок сохраняется.

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Проект программы аренды жилья с правом выкупа уже согласован, дело за Кабмином

Проект программы аренды жилья с правом выкупа, которая позволит гражданам получить жилье в аренду с дальнейшим правом выкупа под 3% годовых в гривне, уже согласован всеми профильными министерствами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) со ссылкой на начальника управления связей с общественностью ведомства Анну Волобуеву.

«По состоянию на 12 августа, проект согласован со всеми профильными министерствами. Но чтобы этот механизм заработал, программа должна быть принята постановлением Кабинета министров. В случае позитивного решения правительства по этому вопросу можно будет существенно сократить количество очередников», - цитирует пресс-служба Волобуеву.

По ее словам, данная программа ориентирована, прежде всего, на работников бюджетной сферы (учителей, врачей и представителей других социальных групп), уровень доходов которых не позволяет им приобрести отдельное жилье, в том числе используя классический кредитный механизм.

В пресс-службе ГИУ также напомнили, что, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), в очереди на получение жилья находится более 1 млн граждан.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение с начала 2013 года по состоянию на 9 августа рефинансировало 342 ипотечных кредита на сумму более 75 млн грн.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ГИУ за январь-июнь 2013 года увеличило чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,32 млн грн.

По итогам 2012 года ГИУ снизило чистую прибыль на 21,17% - до 30,55 млн грн.

Кабинет министров постановлением №391 от 3 июня 2013 года сократил уставный капитал ГИУ на 20,6%, или на 196 млн 92,755 тыс. грн, - до 755,66 млн грн.

Справка УНИАН. Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.

Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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Объем покупки валюты украинцами сократился в 30 раз

Чистая продажа наличной валюты населением в июле 2013 года составила 32,2 млн долл., что в 2,1 раза меньше, чем в июне текущего года (67,8 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в июле объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,357 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,695 млрд долл., продали - на 1,662 млрд долл.

По информации Нацбанка, по итогам января-июля текущего года продажа наличной валюты населением еще не превысила ее покупку, и за этот период чистая покупка валюты населением составила 126,4 млн долл. (в эквиваленте). В то же время, этот показатель в 29,7 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (3,760 млрд долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле выросли на 174,6 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2013 года составили 22,655 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в июне 2013 года составила 67,8 млн долл., что на 13,2 млн долл. меньше, чем в мае текущего года (81 млн долл.). В январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что в 18 раз меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,851 млрд долл. в эквиваленте). Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.

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Действие стандарта Евро-3 на дизельное топливо продлено до 1 ноября

Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандарта качества Евро-3 на дизельное топливо до 1 ноября 2013 года.

Об этом говорится в соответствующем приказе министерства от 1 августа 2013 года.

Согласно документу, во исполнении ранее достигнутых договоренностей на заседании экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов 12 июля 2013 года, принято решение продлить срок действия ДСТУ 3868-99 (соответствует стандарту Евро-3).

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

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Янукович отменил "зерновой" указ Кучмы

Президент Украины Виктор Янукович отменил указ Президента "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна" от 29 июня 2000 года.

Текст указа № 424/2013 от 13 августа 2013 года обнародован на официальном сайте главы государства.

"Признать утратившим действие указ Президента Украины от 29 июня 2000 года № 832 "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, указом тогдашнего Президента Леонида Кучмы "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна" предусматривалось, что аграрии смогут после сбора урожая продавать зерно по так называемым залоговым ценам, а затем продавать его еще раз уже по рыночным ценам, и компенсировать залоговую цену государственному учреждению, которое уполномочено на осуществление торговли зерном по залоговым ценам. А таким учреждением, согласно указу, была государственная акционерная компания "Хлеб Украины".

"Внедрение механизма залоговых цен позволит избежать сезонного колебания цен на зерно, которое сейчас составляет около 10 раз, и привести его к уровню 2-3 раз", - отмечал тогдашний заместитель главы Администрации Президента Павел Гайдуцкий.

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В конкурсе по продаже «Донбассэнерго» примут участие две компании

На участие в приватизационном конкурсе, назначенном Фондом госимущества на 21 августа 2013 года, по продаже 60,77% госпакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго» подали заявки две компании.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Фонда государственного имущества Украины Нина Яворская.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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«Нафтогаз» увеличил чистый убыток более чем в 2 раза

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раз - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

Валовой убыток компании за январь-июнь 2013 года составил 4,426 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» закончил с валовой прибылью в 1,614 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 87% - до 7,75 млрд грн с 4,14 млрд грн.

В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как 2011 год закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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«Нафтогаз» за полгода сократил доход от транзита газа на 12%

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года сократила доход от транзита природного газа в страны ЕС и СНГ до 10,928 млрд грн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Согласно сообщению, в натуральном выражении компания за 6 месяцев 2013 года сократила транзит газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 11,3% – до 39,353 млрд куб. м с 44,355 млрд куб. м.

Также в сообщении отмечается, что «Нафтогаз» за первое полугодие текущего года реализовал 15,796 млрд куб. м газа на сумму 31,994 млрд грн, в то время, как за аналогичный период прошлого года компания реализовала 26,678 млрд куб. м газа на 49,553 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года сократил доход от транзита природного газа в страны ЕС и СНГ до 5,6 млрд грн, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2012 году компания сократила доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн.

Также компания в 2012 году реализовала 41,929 млрд куб. м газа на сумму 76, 788 млрд грн, что на 11,6% меньше, чем в 2011 году.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 229 млн грн и 21 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 13 августа, привлекло в государственный бюджет 228,981 млн грн и 21,048 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек в госбюджет 109,831 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки на приобретение двухмесячных облигаций с доходностью 7,75%; 109,043 млн грн в результате удовлетворения обеих поданных заявок на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%; 10,107 млн грн в результате удовлетворения единственной поданной заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 11,046 млн долл., удовлетворив обе поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций по ставке доходности 8,25% годовых, а также 10,002 млн долл., удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 3-летних бумаг по ставке доходности 8,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 397,220 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 6 августа привлек в госбюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл. В августе Минфин намерен провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 20 и 27 августа.

По состоянию на 12 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составлял 234,509 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 84,602 млрд грн, нерезидентов - 4,961 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 12 августа, с начала года в госбюджет поступило 87,710 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 40,841 млрд грн, на обслуживание госдолга — 17,622 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Киргизия проверяет продукцию Roshen

Министерство здравоохранения Киргизии проводит проверку качества продукции украинских компаний кондитерской корпорации Roshen, сообщает местный информационный сайт Tazabek.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и экспертиз Минздрава Киргизии Толо Исакова, проверка продукции Roshen началась еще неделю назад, однако результаты еще не получены.

«В связи с выявлением Роспотребнадзором РФ в конфетах, поставляемых компанией Roshen из Украины, бензапирена, у нас тоже была настороженность, потому что очень много кондитерских изделий эта компания нам поставляет. Мы тоже должны защитить население. У нас на данный момент проводятся лабораторные проверки», - цитирует Tazabek Исакова.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

УНИАН