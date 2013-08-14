Израиль нанес воздушный удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ВВС Израиля нанесли сегодня воздушный удар по сектору Газа.

Как сообщило командование израильской армии, налет совершен в ответ на ракетный обстрел накануне возобновления мирных израильско-палестинских переговоров, передает ИТАР-ТАСС.

"Целью атаки были две пусковые установки ракет в Газе, откуда во вторник были запущены ракеты, разорвавшиеся на израильской территории", - говорится в пресс-релизе армейского командования.