Израиль нанес воздушный удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
08:21, 14 августа 2013Разное
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ВВС Израиля нанесли сегодня воздушный удар по сектору Газа.
Как сообщило командование израильской армии, налет совершен в ответ на ракетный обстрел накануне возобновления мирных израильско-палестинских переговоров, передает ИТАР-ТАСС.
"Целью атаки были две пусковые установки ракет в Газе, откуда во вторник были запущены ракеты, разорвавшиеся на израильской территории", - говорится в пресс-релизе армейского командования.
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