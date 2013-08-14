Миндоходов отрицает давление на газету “Экспресс”

Министерство доходов и сборов Украины отрицает давление на крупнейшую, по данным издания, украиноязычную газету “Экспресс”, которая вчера заявила о блокировании выхода издания налоговыми службами, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

“Сообщаем, что никаких действий, направленных на ограничение возможностей компаний, издающих газету, зарегистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных, сотрудниками Миндоходов не совершалось”, - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что на сегодняшний день предприятия "Газета Экспресс", "Экспресс Групп", "Фонд "Свобода слова", "Экспресс Медиа Печать", "Экспресс Медиа Полиграф" имеют возможность беспрепятственно регистрировать налоговые накладные в Едином реестре.

Пресс-служба также сообщила, что официальных жалоб от предприятий, издающих газету, в органы Миндоходов не поступало.

«Уважая принцип свободы слова, подчеркиваем, что заявления о давлении на газету «Экспресс» являются безосновательными. К должностным лицам или сотрудникам этого или другого СМИ со стороны министерства не предъявлялось никаких требований по корректировке редакционной политики или других требований», - сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что СМИ наравне с предприятиями других отраслей обязаны своевременно и в полном объеме платить налоги и соблюдать нормы налогового законодательства.

Как ранее сообщала газета “Экспресс”, во вторник, 13 августа, налоговые службы блокировали выход издания. По данным газеты, это второе блокирование с мая этого года, когда шесть предприятий, издающих газету, были лишены возможности регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. При этом проведенная в понедельник сверка с налоговыми инспекциями по месту учета во Львове подтвердила отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровне.

Справка УНИАН. Газета “Экспресс” позиционирует себя как крупнейшее издание на украинском языке, которое занимает лидирующее положение по тиражам в Западной Украине. Тираж “Экспресса” составляет 65 тыс. экземпляров во вторник и пятницу и около 500 тыс. в четверг. Газета входит в “Экспресс Мультимедия Групп”, которая также занимается выпуском ежемесячных журналов, региональной газеты “Поділля”, таблоида “Блискавка” и двух сайтов.