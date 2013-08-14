Россия блокирует экспорт украинских товаров

Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и представляющая интересы 8,5 тыс. украинских предприятий различных секторов экономики, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азаров с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с Российской Федерацией, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. Об этом говорится в заявлении ФРУ, текстом которого располагает УНИАН.

«К сожалению, Roshen дело не ограничилось. Проблемы у украинских экспортеров с прохождением таможенного контроля на российской таможне начались еще в 20-х числах июля. Об этом свидетельствуют обращения предприятий в ФРУ», - говорится в заявлении Федерации. «С нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия–экспортеры... Фактически речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев».

По информации ФРУ, блокирование выражается в том, что транспортные средства, перевозящие продукцию украинских товаропроизводителей, подвергаются тотальной беспричинной проверке, включая разгрузку и обратную погрузку грузов. «Это приводит к дополнительному простою вагонов и других транспортных средств, что в свою очередь приводит к срывам поставок, порче продукции и подрывает позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке», - заявляют в Федерации работодателей, добавив, что по многим позициям российский рынок является критически важным для украинских предприятий.

По данным ФРУ, прогнозный объем украинского экспорта в РФ во втором полугодии может составить 8,5 млрд долл., причем потери, которые могут понести украинские товаропроизводители в нынешних условиях, могут достичь 2 -2,5 млрд долл.

Читайте также:

Таможенный союз намерен с сентября ввести защитные меры на рынке фарфора

Украина и Россия в пятницу планируют провести переговоры по ситуации с «Рошен»

Россия будет усиливать ограничение импорта из Украины – Данилишин