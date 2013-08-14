В Египте ввели чрезвычайное положение

Власти Египта объявили о введении чрезвычайного положения на всей территории страны.

Как сообщает телеканал France 24, египетские власти заявили, что страна будет находиться в состоянии чрезвычайного положения, начиная с 16.00 сегодняшнего дня в течение одного месяца.

Объявление чрезвычайного положения последовало после ожесточенных столкновений, которые происходят с сегодняшнего утра между армией и сторонниками экс-президента Мохаммеда Мурси.

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На всей территории Египта введен комендантский час

Кабинет министров Египта издал указ о введении во всех провинциях страны комендантского часа, который будет действовать с 19.00 и до 6 утра.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее временный глава Египта Адли Мансур издал указ о введении на всей территории страны режима чрезвычайного положения сроком на один месяц, документ уже вступил в силу, сообщает президентская канцелярия.