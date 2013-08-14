Анонс на 15 августа

* Международная конференция на тему: "Тенденции развития экономического сотрудничества Украины со странами африканского континента". Участники: специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Г.Латий, директор Департамента экономического сотрудничества А.Данилейко, чрезвычайные и полномочные послы Республики Египет, Нигерии, поверенный в делах Королевства Марокко в Украине, временный поверенный в делах Республики Мозамбик в Украине и ЮАР в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Украинский рынок IT: подводные камни и резервы роста", во время которой будут озвучены результаты ежегодного исследования украинского IT-рынка. Организаторы – компания IDC совместно с системным интегратором IT-Solutions.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Утилизационный сбор платить должны и будут ВСЕ (и автоимпортеры и автосборщики), так как иначе Украина получит санкции со стороны ВТО». Участники: генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко; генеральный директор АВТ "Бавария" Александр Тимофеев; директор "Порше Украина" Марьян Словик; финансовый директор "Хонда Украина" Игорь Бойко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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