ТОП-10 (14 августа)

Украина предлагает России вести мониторинг каждой партии продукции Roshen

Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 1,7 раза

Минэкологии предлагает ввести единую ставку утилизационного сбора для всех автомобилей

Еврозона выходит из рецессии - ВВП региона наконец-то вырос

Азаров: "Мы не можем допустить ослабления евразийского вектора"

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за полгода составил 224 млн долл.

Федерация работодателей заявляет о блокировании украинских товаров российской таможней

Кабмин одобрил акционирование «Укрэнерго»

Утвержден финплан «Укртранснафты» на 2013 год - доходность компании увеличена в 3,5 раза

Дефицит внешнеторгового баланса Украины снизился почти в 5 раз

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Украина предлагает России вести мониторинг каждой партии продукции Roshen

Украина готова предоставить российской стороне все возможности для жесткого мониторинга каждой партии продукции украинской компании Roshen в случае возобновления поставок на российский рынок.

Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Наша просьба будет такой, чтобы на следующей неделе рабочая группа из России сделала мониторинг и инспектирование наших предприятий … и параллельно с этим мы готовы разрешить под жестким мониторингом каждой партии экспорт продукции на рынок России», - сказал Присяжнюк.

Ранее министр заявлял, что украинская правительственная делегация планирует в пятницу, 16 августа, провести в Москве переговоры с российскими коллегами по ситуации с поставками продукции Roshen в РФ. По словам Присяжнюка, Украина рассчитывает услышать от представителей России причины запрета импорта продукции Roshen.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела запрет на импорт продукции Roshen в конце июля из-за выявленного в кондитерских изделиях бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

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Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 1,7 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на официальном сайте.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 30,743 млрд долл., импорт сократился на 14,5% - до 34,963 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2013 года составил 0,88 (в первом полугодии 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

По данным Госстата, в первом полугодии 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 2,4 раза - до 2,024 млрд долл., против также дефицита в первом полугодии 2012 года в 4,827 млрд долл.

По итогам января-июня 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 35,6% - до 4,334 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 82,3% - до 152,327 млн долл., импорт каменного угля - на 40%, до 970,843 млн долл.

В первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 12,1% - до 7,335 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 10,8%, до 1,351 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-июне 2013 года против января-июня 2012 года снизился на 2,3% - до 6,071 млрд долл., экспорт вырос на 1,7% - до 3,309 млрд долл.

Украина в январе-июне 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 31,5% - до 1,845 млрд долл., импорт - на 31%, до 2,916 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-июне 2013 года против января-июня 2012 года снизился на 21,8% - до 2,459 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 17,4% - до 3,320 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл., соответственно, в 2011 году.

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Минэкологии предлагает ввести единую ставку утилизационного сбора для всех автомобилей

Министерство экологии Украины предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и отменить действие коэффициентов при расчете утилизационного сбора (экологического налога) на автомобили, обязательная уплата которого вводится в Украине с 1 сентября текущего года.

Проект закона опубликован на сайте Минэкологии.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью выполнения соответствующего поручения Президента Украины Кабинету министров в начале августа. Глава государства потребовал от правительства согласовать нормы закона об утилизационном сборе с правилами ВТО, а также с требованиями международных организаций и профильных ассоциаций, называвших существующую редакцию закона, предусматривающую использование коэффициентов при расчете ставки сбора (в зависимости от объема двигателя), дискриминационной и не отвечающей требованиям рынка.

По предложению Минэкологии, общая сумма утилизационного налога будет рассчитываться налогоплательщиками по единой ставке (5,5 тыс. грн для легковых автомобилей и 11 тыс. грн для других автомобилей) и зависеть от количества транспортных средств.

Кроме того, Минэкологии предлагает перечислять 100% сумм взимаемого утилизационного сбора в Фонд охраны окружающей среды.

Одновременно министерство предложило исключить обязательную норму о сертификации пунктов приема утилизируемых автомобилей по стандартам Международной организации по стандартизации (ISO) серии 1400 или по аналогичным национальным стандартам.

По мнению специалистов Минэкологии, внесение предложенных изменений в законодательство, регулирующее вопросы взимания утилизационного сбора, а также функционирования системы сбора и утилизации транспортных средств, обеспечит решение возникающих финансовых вопросов. Вместе с тем, предложенные изменения требуют согласования с рядом заинтересованных министерств и ведомств, а также обсуждения с участием общественности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Порядок взимания утилизационного сбора предусматривал использование корректирующих коэффициентов к базовым ставкам этого сбора, затрагивавших все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Предположительные суммы утилизационного налога составляли бы для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Представительство ЕС в Украине выразило мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Европейским Союзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.

2 августа текущего года Президент Украины подписал законы об утилизационном сборе и порядке утилизации транспортных средств с требованием скорейшего внесения изменений в эти законы.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты сошлись во мнении, что введение утилизационного сбора может быть отсрочено в связи с необходимостью выполнения поручения Президента.

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Еврозона выходит из рецессии - ВВП региона наконец-то вырос

По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты во II квартале 2013 г. повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает РБК со ссылкой на Евростат.

Ранее аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Относительно II квартала 2012 г. ВВП еврозоны в минувшем квартале снизился на 0,7%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,8%.

В 27 государствах - членах Евросоюза ВВП во II квартале 2013 г. в квартальном исчислении вырос на 0,3%, а в годовом - сократился на 0,2%.

Кроме того, Eurostat пересмотрел данные по изменению ВВП еврозоны за I квартал 2013 г. по уточненным сведениям, экономика валютного союза сократилась на 0,3%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Опубликованные сегодня данные знаменуют формальный выход еврозоны из рекордно продолжительной в ее истории рецессии. На протяжении предыдущих шести кварталов ВВП валютного блока последовательно сокращался.

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Азаров: "Мы не можем допустить ослабления евразийского вектора"

Правительство в ближайшее время завершит анализ возможного влияния Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений Украины со странами Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня, 14 августа, на заседании Кабинета министров.

“По моему поручению уже в ближайшее время будет завершен анализ последствий подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для развития кооперационных связей между предприятиями Украины и стран Таможенного союза. В частности, относительно реализации сотрудничества в ракетно-космической, машиностроительной, авиапромышленной и других секторах промышленности”, - сказал Азаров.

При этом премьер отметил, что на сегодняшний день уже наблюдаются негативные тенденции в экономических отношениях между Украиной и странами Таможенного союза.

«Мы не можем допустить ослабления евразийского вектора, потери рынков для наших товаров и услуг в странах Таможенного союза, а некоторые негативные тенденции уже проявляются. Украина несет потери из-за сокращения объемов взаимной торговли товарами и услугами», - сказал премьер-министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не мешает расширению и углублению сотрудничества с Таможенным союзом.

«Хочу подчеркнуть, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не препятствует углублению отношений с Таможенным союзом в рамках расширения уже существующей зоны свободной торговли», - сказал Азаров.

Кроме того, он поручил Министерству экономического развития и торговли вместе с МИДом ускорить подготовку конкретных предложений по присоединению к отдельным соглашениям и техническим регламентам Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за полгода составил 224 млн долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По информации Госстата, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала. С учетом этого оттока чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в первом полугодии по сравнению с началом года составил 0,4% (224 млн долл.).

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

Из списка стран - основных инвесторов Украины по итогам второго квартала выбыла Швеция и добавилась Италия. Доля крупнейшего инвестора Украины — Кипра в первом полугодии 2013 года выросла на 0,4 п.п. до 32,4%, в том числе во втором квартале рост составил 0,7 п.п.

На конец первого полугодия основными инвесторами Украины являются такие страны, как Кипр, – 17,929 млрд долл. (рост на 1,7% в первом полугодии, в том числе на 1,3% - во втором квартале), Германия – 6,165 млрд долл. (0,6% и 0,7%), Нидерланды – 5,376 млрд долл. (3,4% и 2,2%), Российская Федерация – 3,823 млрд долл. (1% и 0,2%), Австрия – 3,196 млрд долл. (падение на 6,1% в 1-м полугодии и на 6,5% во втором квартале), Великобритания – 2,697 млрд долл. (рост 6,0% и 3,4%), Британские Виргинские Острова – 2,418 млрд долл. (20,4% и 7,3%), Франция – 1,808 млрд долл. (2,4% и 2,7%), Швейцария – 1,183 млрд долл. (7% и 1,9%), Италия — 1,123 млрд долл. (рост 9,3% в первом полугодии).

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 17,526 млрд долл. (31,7% общего объема), в финансовый сектор - 14,881 млрд долл. (26,9%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля 2013 года составила 10,597 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 июля 2013 года составил 65,915 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 июля 2013 года составил 6,540 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС - 6,054 млрд долл. (92,5% общего объема), в страны СНГ - 391,3 млн долл. (6%), в другие страны мира - 95,4 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 48 стран мира, при этом доля основного получателя инвестиций из Украины - Кипра во втором полугодии снизилась на 0,7 п.п. до 88,9% общего объема инвестиций, в том числе на 0,3 п.п. – во втором квартале текущего года.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,741 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале 2013 года составил 736,6 млн долл. На 1 апреля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,709 млрд долл., что на 1,34% больше показателя на начало текущего года.

По информации Национального банка, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%, по итогам января-июня - на 5,3 п.п., количество банков с иностранным капиталом сократилось на 2 банка.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отток иностранного капитала в украинской банковской системе в июне текущего года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.

В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

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Федерация работодателей заявляет о блокировании украинских товаров российской таможней

Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и представляющая интересы 8,5 тыс. украинских предприятий различных секторов экономики, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с Российской Федерацией, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Об этом говорится в заявлении ФРУ, текстом которого располагает УНИАН.

«К сожалению, Roshen дело не ограничилось. Проблемы у украинских экспортеров с прохождением таможенного контроля на российской таможне начались еще в 20-х числах июля. Об этом свидетельствуют обращения предприятий в ФРУ», - говорится в заявлении Федерации. «С нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры... Фактически речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев».

По информации ФРУ, блокирование выражается в том, что транспортные средства, перевозящие продукцию украинских товаропроизводителей, подвергаются тотальной беспричинной проверке, включая разгрузку и обратную погрузку товаров. «Это приводит к дополнительному простою вагонов и других транспортных средств, что в свою очередь приводит к срывам поставок, порче продукции и подрывает позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке», - заявили в Федерации работодателей, добавив, что по многим позициям российский рынок является критически важным для украинских предприятий.

По данным ФРУ, прогнозный объем украинского экспорта в РФ во втором полугодии может составить 8,5 млрд долл., причем потери, которые могут понести украинские товаропроизводители в нынешних условиях, могут достичь 2-2,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, официально Российская Федерация высказывала претензии к кондитерским изделиям украинской корпорации Roshen, а также к ряду молочных предприятий – производителей и экспортеров сыра. В середине июля правительство РФ приняло решение не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

В начале августа Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило специальную группу для ведения торговых переговоров с РФ, однако до сих пор переговоры так и не начались. Как ожидается, их первый раунд может состояться в пятницу, 16 августа, в Москве и будет посвящен возобновлению поставок продукции Roshen.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты убеждены, что указанные торговые споры имеют явно политический характер и являются сигналом всем украинским предпринимателям, работающим на российском рынке.

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Кабмин одобрил акционирование «Укрэнерго»

Кабинет министров Украины одобрил акционирование национальной энергетической компании «Укрэнерго» с целью повышения кредитоспособности предприятия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Это (корпоратизация «Укрэнерго» - УНИАН) сделано для того, чтобы предприятие стало кредитоспособным и для привлечения инвестиций, для выполнения государственной программы», - сказал Ставицкий.

В июле Ставицкий уже заявлял о возможной корпоратизации «Укрэнерго». Однако такой шаг, по словам министра, отнюдь не означал прямой приватизации компании. Более того, по сообщению ряда СМИ, целью акционирования могло стать привлечение дополнительных 47,5 млрд грн для модернизации производственных мощностей компании.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Утвержден финплан «Укртранснафты» на 2013 год - доходность компании увеличена в 3,5 раза

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 14 августа, утвердил финансовый план национального оператора нефтетранспортной системы Украины - компании «Укртранснафта», предполагающий увеличение доходности компании в 3,5 раза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«В 3,5 раза увеличена доходность, и более чем в 2 раза будет уплачено (налогов и сборов - УНИАН) в госбюджет в этом году», - сказал министр.

Ранее он сообщил, что Украине рассчитывает увеличить транзит нефти в страны Европейского союза минимум на 5% по итогам года.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн. Компания также увеличила доход от реализации продукции до 2,058 млрд грн с 1,013 млрд грн. А валовая прибыль за 6 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 304,178 млн грн с 207,075 млн грн.

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины снизился почти в 5 раз

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2013 года составил 797,4 млн долл., что в 4,8 раза меньше также дефицита по итогам первого полугодия 2012 года в 3,8 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого полугодия 2013 года составило 4,220 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3,423 млрд долл., против 7,226 млрд долл. дефицита внешней торговли товарами и 3,427 млрд долл. профицита внешней торговли услугами в первом полугодии прошлого года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием 2012 года снизился на 5,642 млрд долл., или на 12,8% - до 38,486 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 44,128 млрд долл.). В том числе, импорт товаров снизился на 5,929 млрд долл., или на 14,5% - до 34,963 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 40,892 млрд долл.), импорт услуг вырос на 287,2 млн долл., или на 8,9% - до 3,523 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 3,236 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием 2012 года снизился на 2,639 млрд долл., или на 6,5% - до 37,689 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 40,328 млрд долл.). В том числе, экспорт товаров снизился на 2,923 млрд долл., или на 8,7% - до 30,743 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 33,666 млрд долл.), экспорт услуг вырос на 283,6 млн долл., или на 4,3% - до 6,946 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 6,662 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года составил 125,8 млн долл., что в в 9,5 раза меньше также дефицита в первом квартале 2012 года в 1,190 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

УНИАН