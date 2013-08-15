Поток туристов в Египет может полностью остановиться – туроператоры

Украинские туроператоры не исключают возможности полной остановки туристического потока в Египет, одно из наиболее популярных направлений среди украинских туристов, в случае обострения ситуации в курортных городах страны, сообщил УНИАН директор по продажам и маркетингу туроператора «TUI Ukraine» Тарас Демура.

Напомним, 14 августа обстановка в Египте крайне обострилась после попытки властей снести два палаточных лагеря сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси в Каире. Операция переросла в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, последние открыли стрельбу. По последним официальным данным около 150 человек были убиты и еще около 1 тысячи - ранены.

«Я так думаю, что если что-то произойдет с туристами в курортных зонах, то это мгновенно отразится на потоке туристов. Если хоть один турист пострадает, то он снизится очень существенно, вплоть до полного прекращения полетов», - сказал Демура.

По его словам, пока ситуация в курортных городах остается спокойной.

«Насколько мне известно, поездки в эту страну не прекращены. В курортные зоны летать можно. Такой же позиции придерживается и Ростуризм. Ведь конфликты в Египте происходят уже на протяжении последних двух лет. Ситуация в стране то обостряется, то опять успокаивается, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий тяжело», - отметил Демура.

В Ассоциации лидеров турбизнеса подтвердили, что в курортных городах Египта пока волнений нет.

«Комендантского часа на курортах Египта сейчас нет, наши туристы пока там отдыхают спокойно. Туристы, которые прилетели вечером, спокойно расселились без всяких проблем», - сказала пресс-секретарь Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Юлия Олейник.

Несмотря на это, у туроператоров уже зафиксированы случаи отказов от посещения этой страны.

«Сегодня уже были случаи отказов наших клиентов от ранее запланированных турпоездок в Египет. В нашей компании с пониманием относятся к этому и не налагают никаких штрафов при отказе клиента от ранее забронированных путевок», - сказал Демура, также добавив, что экскурсионные программы туроператоров в Египте сейчас также остановлены.

Как сообщал УНИАН, в связи с введением чрезвычайного положения в Египте Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну без насущной необходимости, а отдыхающим в курортных городах, проводить отдых на территории гостиничных комплексов и не выезжать за их пределы.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины МИД рекомендует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Арабской Республике Египет по телефону (работает круглосуточно) +201000039648, или звонить по телефону на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины +380442381657.