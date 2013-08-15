Негативные тенденции рынка пива продолжаются и в 2013 году – эксперт

Падение производства и потребления пива в Украине началось в 2009 году одновременно с резким повышением акцизов на 94% и длится до сих пор. Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации “Укрпиво” Игорь Товкач, комментируя последние публикации в ряде украинских СМИ о якобы невероятном увеличении потребления пива в Украине по сравнению c 2003 годом.

Представитель «Укрпиво» подчеркнул, что в интервью журналисту этого печатного издания акцентировал внимание на некорректность сравнения текущего уровня потребления с годами, когда отрасль, по сути, только начала свое возрождение после глубокого падения в средине-конце 90-х. Если, например, в лучшие для пивоваров годы времен СССР в среднем на душу населения потреблялось 25 литров пива, то в самые кризисные годы Независимости этот показатель находился на уровне 11 литров. А затем, начиная с 1996 года в отрасль пришли масштабные инвестиции, в том числе и иностранные. Призводство модернизировалось, постепенно росли мощности и начался период восстановления отрасли. Значительно улучилось качество напитка, но производители не могли удовлетворить спрос в полной мере, т.к. не хватало производственных мощностей. Пиковым по объемам произведенной продукции 2008 год, корда пивовары «выдали на гора» 320 млн дал пива.

Чтобы не писали о чрезмерности употребления пива в Украине, - продолжает Товкач, - мы так и не стали «пивной» страной. Потребление в пределах 60-и литров на душу населения никак нельзя сравнивать с более, чем 80 литрами в среднем по станам ЕС или по настоящему «пивними» государствами – Чехией, Германией или той же Великобританией. Тем более, что вот уже пять последних лет отрасль неуклонно стагнирует.

«По итогам 2012 года производство пива в Украине упало до 300,5 млн дал, а это на 1,5% меньше, чем в 2011 году. В сравнении с 2008 годом в 2012 году пива сварено меньше на 6,2%. По оптимистичному сценарию прогноза Ассоциации в текущем году производство снизится еще на 5,0% до 285 млн дал. В данное время мощности основных игроков рынка загружены в среднем на 70-75% в сезонный период (весна-лето) и до 30% вне сезона. Оптимизируя постоянные расходы производители пива в несезон больше концентрируются на техническом обслуживании оборудования и вынуждены изыскивать пути уменьшения постоянных затрат» - отметил И. Товкач.

По данным ВОЗ, Украина в пересчете на абсолютный спирт занимает пятое место в Европе по уровню потребления алкоголя населением в возрасте 15 +. В перерасчете на абсолютный спирт - 15,6 литров на человека в год. При этом 61,4% из них (11,6 литра) приходится на крепкие алкогольные напитки, 31,7% ( 3,0 л) на пиво и 7% (около 1 л) на вино. Близкие по значению пропорции присущи потребительским предпочтениям и в России. Именно за счет угрожающе большой доли потребления крепкого алкоголя эти страны получили от ВОЗ наивысший балл угрозы алкоголя здоров’ю нации. В странах же, которые находятся выше нас по уровню употребления алкоголя – Чехии и Венгрии, но с преимущественным употреблением пива и вина урівень угрозы оценен на два балла ниже по пятибальной шкале ВОЗ, резюмировал исполнительный директор «Укрпиво».

“Таким образом, падение потребления пива в Украине обусловлено спадом производства из-за скачкообразного повышения акцизов в течение последних 4 лет”, - считает И. Товкач.