Анонс на 16 августа

* Круглый стол на тему: "Экономика Независимости. Достижения и утраченные шансы", который состоится в рамках спецпроекта День Независимости на портале ЛигаБизнесИнформ. Приглашены: Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова; Роман Шпек, старший советник Альфа-Банка (Украина); Ярослав Жалило, первый зам.директора Национального института стратегических исследований при Президенте Украины; Михаил Гончар, руководитель энергетических программ центра Номос; Виктор Пинзеник, народный депутат Украины VII созыва (УДАР) Глеб Вышлинский, зам.директора GfK Ukraine и др.

* Пресс-конференция на тему: "Проблемные вопросы отрасли таксомоторных перевозок, презентация проекта Закона Украины "О перевозке на такси". Участники: директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Украины Дмитрий Петухов, председатель Профсоюза таксистов Украины Василий Попик; сопредседатель ВОО "Украинское такси" Саулюс Савицкас, председатель союза предпринимателей и перевозчиков Киева Марина Дежурнюк.

* Состоится пресс-конференция по определению реального состояния жилищного строительства в Украине. Организатор - Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины. Участники: первый заместитель председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины А.Григор, начальник управления разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции А.Сергиенко.

* Пройдет "круглый стол" на тему "Утилизация транспортных средств: европейская практика". К участию приглашены народные депутаты Украины, эксперты, представители автопроизводителей и автоимпортеров.

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