ТОП-10 (15 августа)

Правительство России заявляет, что не имеет отношения к блокаде украинских товаров

Inkerman сообщил, что российская таможня не пускает его вина

Россия усложнила процесс допуска украинской птицы на свой рынок

Азаров объяснил проблемы с экспортом тем, что Украина не в Таможенном союзе

«Укравтодор» с 16 августа начнет размещение годичных облигаций на 1,55 млрд грн

Украина должна принять ответные меры в отношении России и обратиться в ВТО - Данилишин

Россия не пускает к себе пиво «Оболонь»

Россия может "подарить" Украине африканскую чуму свиней

Украина значительно сократила импорт российского газа

Украина увеличила суточный объем поставок газа из Венгрии на 60%

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Правительство России заявляет, что не имеет отношения к блокаде украинских товаров

Решений на уровне правительства России по регулированию импорта из Украины не принималось, это компетенция таможенных органов, сообщили журналистам в четверг в департаменте пресс-службы и информации правительства.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"В правительстве озабочены сложившейся ситуацией (на российско-украинской границе), поскольку это сказывается на торгово-экономических связях. Но это решение таможенных органов, а на уровне правительства никаких решений по регулированию импорта из Украины не принималось", - сказали в пресс-службе.

Накануне Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила о проблемах с поставками украинской продукции на рынок РФ. По данным украинских СМИ, Федеральная таможенная служба РФ усилила контроль за грузами с Украины для более чем 40 компаний.

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Inkerman сообщил, что российская таможня не пускает его вина

Инкерманский завод марочных вин, входящий в состав группы Inkerman International, сообщил о задержке его продукции на российской таможне, сообщил УНИАН представитель компании.

«Группа компаний «Inkerman International» подтверждает, что несколько машин с грузом продукции действительно не смогли пройти таможенный контроль российской стороны, и вынуждены были оставить товар на складах временного хранения. Группа компаний «Inkerman International» выражает свою обеспокоенность в связи с ситуацией, которая складывается на таможенных постах на границе с Российской Федерацией», - сообщила пресс-служба компания.

По данным Inkerman Internationa, импортеры ее продукции в Россию объясняют это тем, что Федеральная таможенная служба России ввела новые риски при таможенном оформлении товаров, поступающих из Украины. Поэтому таможенные процедуры значительно усложнились. Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины “не надо подталкивать”, оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые “создаются” во взаимной торговле с Российской Федерацией и заинтересовано в том, чтобы все препятствия для нормализации торговых отношений были ликвидированы.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

Справка УНИАН. Группа компаний Inkerman International – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.

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Россия усложнила процесс допуска украинской птицы на свой рынок

Федеральная таможенная служба России ввела для поставщиков украинской продукции птицеводства залоговые обязательства, без выполнения которых отечественная продукция не может быть поставлена рынок России.

Об этом УНИАН сообщил председатель совета директоров «Союза птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

«Россия ввела так называемые залоговые обязательства, то есть импортер должен оставить в виде залога для проверки сертификата сумму, которая составляет почти 80% от суммы контракта. Если такой залог оформляется, то тогда груз проходит территорию таможни, дальше разбираются с сертификатом и потом в течение месяца, если все в порядке, возвращаются деньги», - сказал Бакуменко.

По его словам, ранее подобных мер Россия по отношению к украинской птицеводческой продукции не предпринимала. Бакуменко пояснил, что выполнение залоговых обязательств может быть затруднительным для многих украинских импортеров, и уже несколько десятков машин с отечественной продукцией простаивает на российско-украинской границе.

Как сообщал УНИАН, в среду Федерация работодателей Украины заявила, что с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина поставила в Россию более 31 тыс. тонн мяса птицы и съедобных субпродуктов птицы, что в 5,9 раз больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году Украина не импортировала эту продукцию из РФ.

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Азаров объяснил проблемы с экспортом тем, что Украина не в Таможенном союзе

Появившиеся в августе сложности в торговых отношениях с Россией связаны с образованием и структурированием Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал журналистам в четверг в Луганске.

"Сейчас есть определенные сложности, связанные, прежде всего, как мы считаем, с образованием, структурированием и формализацией Таможенного союза. У нас появляются отличия в подходах", - сказал он.

При этом Азаров подчеркнул, что необходимо “продолжить и активизировать сотрудничество, особенно в области сбережения технических регламентов, а также соглашений регулирующих таможенные процедуры”.

“Сейчас мы над этим активно работаем” , - сказал Азаров.

Он также призвал не “противопоставлять сотрудничество Украины со странами Европейского Союза и странами ТС.

“Мы должны развивать отношения как с теми так и с другими”, - заключил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарова с просьбой способствовать быстрейшему разрешению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года объемом 8,5 млрд долл.

15 августа председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что «трудности с прохождением украинскими товарами российской таможни во многом вызваны просто бюрократией из-за того, что Украина не является членом Таможенного союза. Однако никакой политики в этом нет».

Слуцкий подчеркнул, что проблемы действительно есть, но они могут быть решены в кратчайшие сроки.

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«Укравтодор» с 16 августа начнет размещение годичных облигаций на 1,55 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует с 16 августа начать размещение годичных облигаций серии «H» в объеме 1,55 млрд грн под 8% годовых из общего объема бумаг в 5 млрд грн, запланированных к выпуску под государственные гарантии.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, с 27 августа 2013 года «Укравтодор» начнет размещение трехлетних облигаций серии «І» на 2,5 млрд грн под 9,5% годовых, а с 20 сентября – пятилетние облигации серии «J» на 950 млн грн под 14,25% годовых.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил выпуск бумаг и определил порядок предоставления государственных гарантий, выделяемых в рамках общего объема гарантий, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», в размере 50 млрд грн. Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, должны быть направлены для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе для реализации проекта строительства мостового перехода через Днепр в Запорожье, а также для закупки техники и оборудования.

Несколько недель назад «Укравтодор» осуществил еще один выпуск облигации серии «С» на сумму 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные. Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Кроме того, в текущем году предусмотрено бюджетное финансирование погашения бюджетной задолженности «Укравтодора» в размере 8,4 млрд грн. Вместе с тем, общая задолженность агентства по состоянию на начало года составляла порядка 28 млрд грн.

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Украина должна принять ответные меры в отношении России и обратиться в ВТО - Данилишин

Украина должна принять ответные меры в отношении Российской Федерации за блокирование экспорта продукции и немедленно обратиться в ВТО в связи с нарушением РФ правил международной торговли.

Об этом заявил экс-министр экономики Богдан Данилишин в комментарии, размещенном в сети Facebook.

“Во-первых, руководство государства должно выступить с заявлением о намерении немедленно обратиться в соответствующую судебную инстанцию ВТО в связи с грубым нарушением Россией норм международного торгового права. Во-вторых, включить все возможности экономической дипломатии для урегулирования ситуации. В-третьих, принять аналогичные меры в отношении российской продукции. Ни в коем случае нельзя показать свою слабость, даже несмотря на значительные экономические потери”, - убежден Данилишин.

Он отметил, что действия России и других стран Таможенного союза в отношении украинского экспорта являются не чем иным, как “стремлением показать свое превосходство в торгово-экономической политике и каким-либо образом затянуть Украину в Таможенный союз”.

Как сообщал УНИАН, российская таможня ввела особый режим прохождения товаров из Украину в Россию, что привело к значительным задержкам прохождения грузов через границу.

Украина планирует поднять вопрос о проблемах, возникших с украинскими товарами на российской таможне, на заседании совета Евразийской экономической комиссии 16 августа в Москве.

На заседании будет присутствовать вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов.

Ранее о возможности разрешения проблемных ситуаций в торговых отношениях Украины и России в ВТО заявлял президент УСПП, экс-премьер-министр Украины (2001-2002 гг.) Анатолий Кинах.

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Россия не пускает к себе пиво «Оболонь»

Таможня Российской Федерации не пропускает через границу продукцию крупнейшего украинского производителя пива и безалкогольных напитков корпорации «Оболонь», сообщила УНИАН пресс-служба корпорации.

«Стоят все украинские экспортеры. Нас тоже не пропускают», - сообщила пресс-секретарь «Оболони» Оксана Пирожок.

Исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач сообщил, что, кроме компании «Оболонь», больше никто не экспортирует пиво на российский рынок.

«Кроме «Оболони», практически никто не экспортирует свою продукцию в Россию... «Оболонь» действительно самый сильный экспортер, и компании такие задержки могут нанести определенный ущерб», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Инкерманский завод марочных вин, входящий в состав группы Inkerman International, сообщил о задержке его продукции на российской таможне.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

Справка УНИАН. В состав корпорации «Оболонь», кроме завода в Киеве (ПАО «Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие предприятия, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, завод по производству стеклотары.

В 2012 году корпорация «Оболонь» увеличила производство пива по сравнению с 2011 годом на 1,8% - до 89,5 млн дал, а также увеличила чистую прибыль на 88,9% - до 223,878 млн грн.

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Россия может "подарить" Украине африканскую чуму свиней

В Украине существует угроза занесения африканской чумы свиней (АЧС) из России, однако случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«С начала этого года случаев возникновения АЧС на территории Украины зарегистрировано не было. В то же время, в связи с либерализацией отечественного законодательства, ограничением проверок, в частности, субъектов хозяйствования и неконтролируемым распространением болезни на территории РФ и Республики Беларусь возможность занесения возбудителя АЧС на территорию Украины только увеличивается», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, главный госинспектор ветеринарной медицины Украины выдал ряд указав и распоряжений об усилении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за проведением профилактических мер против АЧС. Кроме того, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

«Региональными службами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе с начала года... относительно возможного заноса возбудителя АЧС было проверено более 1 млн транспортных средств, продезинфицировано и изъято 2,5 тонн продуктов животного происхождения, запрещенных к ввозу, из ручной клади граждан», - говорится в сообщении.

Госветфитослужба также отмечает, что проблема АЧС может сохраняться в России на протяжении 10 лет, а в Беларуси — 5 лет. При этом ведомство привело пример Испании, где ликвидация АЧС продолжалась в течение 27 лет.

«В связи с этим необходимо отметить, что усилий только государственных органов власти, в частности ветеринарной службы, недостаточно. В первую очередь владельцы животных и руководители хозяйств, деятельность которых связана с содержанием, выращиванием, убоем, переработкой свиней и продукции из них, должны понимать и осознавать свою ответственность за благополучие страны – как биологическое, так и продовольственное», - подчеркивает пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в России были выявлены новые вспышки африканской чумы свиней на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской.

С начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС не опасна.

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Украина значительно сократила импорт российского газа

Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«За 7 месяцев 2013 года в газотранспортную систему Украины с Российской Федерации поступило 12,5 млрд куб м природного газа, что на 34%, или 6,3 млрд куб. м, меньше за показатели аналогичного периода прошлого года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.

Цена российского газа по контракту от 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» в июне 2013 года составляла 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года, с учетом скидки, составляла более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Украина увеличила суточный объем поставок газа из Венгрии на 60%

Украина с 15 августа, после двухнедельного перерыва, возобновила поставки природного газа из Венгрии с увеличением суточного объема на 60% по сравнению с среднесуточным объемом в июле текущего года - до 9,027 млн куб. м с 5,416 млн куб. м, сообщает оператор венгерской ГСТ FGSZ Ltd.

По данным компании, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) — компания «Укртрансгаз» заявила на 15 августа импорт газа с территории Венгрии в объеме 9,027 млн куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd. сообщила, что «Укртрансгаз» намерен провести работы по расширению системы на украинской стороне. По этой причине поставки в Украину были приостановлены с 1 по 15 августа 2013 года.

С июня 2013 года компания ВЕТЭК, подконтрольная украинскому бизнесмену Сергею Курченко, осуществляет импорт природного газа по венгерскому маршруту, в объеме 130 млн куб. м в месяц.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако это не означает полный отказ от импорта российского газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова — ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко - ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа — Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

УНИАН