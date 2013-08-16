Анонс на 19 августа

* 11-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Реувена Дин Эль и заместителя министра внутренних дел Израиля Фаины Киршенбаум на тему межгосударственного сотрудничества Украины и Израиля в сфере безопасности. Справка: 18 августа в Украину с трехдневным визитом прибывает делегация министерства внутренних дел Израиля во главе с заместителем министра Фаиной Киршенбаум. В программе визита ряд межведомственных встреч на тему координации сотрудничества в сфере безопасности, в том числе с руководством Миграционной службы Украины с целью налаживания отношений в области биометрии и контроля за миграционными процессами. Программой визита также предусмотрена поездка делегации в г.Умань. Фаина Киршенбаум - депутат Кнессета, заместитель министра внутренних дел Израиля, генеральный секретарь партии "Наш дом Израиль" (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 586 1528, e-mail: info-sec@kiev.mfa.gov.il. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Холодная торговая война с Россией: причины и последствия». Участники: старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин; экономист Виктор Лисицкий.

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