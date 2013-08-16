Кабмин одобрил основы региональной политики

Кабинет министров Украины одобрил на своем последнем заседании проект закона о принципах государственной региональной политики, что предусмотрено Повесткой дня ассоциации Украина – ЕС, обновленная редакция которого одобрена на Шестнадцатом заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС в г. Люксембурге 24 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

«Проект закона определяет правовые, экономические и организационные рамки формирования и реализации государственной региональной политики», - отметила директор департамента региональной политики Минэкономразвития Елена Нижник.

В проекте закона определено, что государственная региональная политика - это система целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для обеспечения высокого уровня качества жизни людей на всей территории Украины.

«В этом законопроекте нормируется вопрос участия неправительственных учреждений - агентств регионального развития - в разработке и реализации государственной региональной политики. Еще среди нововведений этого документа - внедрение системы мониторинга и оценки государственной региональной политики», - сказала Нижник.

В пресс-службе отметили, что принятие соответствующего закона внедрит системный подход к формированию и реализации государственной региональной политики, обеспечит эффективное управление процессом развития регионов и будет способствовать повышению качества жизни населения в них.