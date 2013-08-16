ТОП-10 (16 августа)

Азаров требует предложений по урегулированию торговых отношений с Россией

Оборот розничной торговли в Украине за 7 месяцев вырос до 476,6 млрд грн

Уровень безработицы в Украине снизился до 1,6%

Объем наличности в обращении за полгода вырос на 8,6%

Онищенко хочет проверить заводы Roshen

Украина рассчитывает в понедельник снять проблему с экспортом в РФ

Украина в понедельник определится, жаловаться ли на Россию в ВТО

Янукович обсудил с Путиным таможенную блокаду

Россия не подтвердила наличие токсичных веществ в продукции «Рошен»

Рост ВВП в июле составил около 2,5% - Азаров

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Азаров требует предложений по урегулированию торговых отношений с Россией

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества и ждет от нее соответствующих предложений до 19 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

“По поручению председателя правительства рабочая группа должна до 19 августа внести на рассмотрение Кабинета министров Украины согласованные предложения по урегулированию с Российской Федерацией проблемных вопросов, которые возникли в торгово-экономической сфере”, - говорится в сообщении.

В состав группы, которую возглавил вице-премьер-министр Юрий Бойко, вошли министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр промышленной политики Михаил Короленко, первый заместитель министра доходов и сборов Степан Дериволков, а также правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами СНГ и Евразийского экономического сотрудничества Валерий Мунтиян и представитель правительства в Коллегии ЕврАзЭС Виктор Суслов.

Также в работе межведомственной группы примет участие заместитель председателя совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

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Оборот розничной торговли в Украине за 7 месяцев вырос до 476,6 млрд грн

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), вырос на 10,6% - до 476,583 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 15,2%, до 9,699 млрд грн, в Луганской области – на 14,1%, до 20,878 млрд грн, г. Севастополь – на 13%, до 5,3518 млрд грн, Киевской области – на 12,7%, до 19,023 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-июле вырос на 11,6%, до 62,701 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 11,2% - до 397,585 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Уровень безработицы в Украине снизился до 1,6%

Уровень безработицы в Украине в июле 2013 года снизился до 1,6% от общего количества трудоспособного населения с 1,7% в июне, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в июле составило 451,5 тыс. человек против 465,3 тыс. человек в июне.

Количество безработных, получающих пособие, в июле составило 353,5 тыс. человек против 360,3 тыс. человек в июне. При этой средний размер пособия в июле составил 1133 грн, что на 46 грн больше июльского показателя (1087 грн).

Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в июле составил 57 человек против 59 человек в июне.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества трудоспособного населения с 1,9% в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты в мае составила 1119 грн. Конкурс на 10 вакантных мест в мае составлял 67 человек.

В июле Министерство социальной политики Украины инициировало подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных. По мнению министра Натальи Королевской, в Украине необходимо прекратить практику постоянных дотаций безработных и наладить механизм стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест.

Кроме того, министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий и продумывает механизм наказания предприятий – вплоть до штрафов – за сокрытие информации об имеющихся вакансиях.

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Объем наличности в обращении за полгода вырос на 8,6%

Объем банкнот и монет в наличном обращении страны (вне банков и в кассах банков) в первом полугодии текущего года по сравнению с началом года вырос на 8,6%, или на 19,1 млрд грн, — до 241,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

По информации Нацбанка, в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в кассы банков выросли на 55,8 млрд грн, или на 8,7%, - до 699,9 млрд грн, выдача наличности через кассы банков - на 64,9 млрд грн, или на 10%, до 716,5 млрд грн.

"Такое положение вещей является свидетельством доверия населения к национальной валюте, а также того, что наличность остается важным инструментом розничных расчетов. Существенно снизилась заинтересованность населения в иностранной валюте – соответственно, наличная гривня не отвлекается на наличный рынок. Также продолжается рост доходов населения и, соответственно, оборота розничной торговли. Это обуславливает рост потребности в наличности», - приводятся в сообщении слова замглавы Нацбанка Веры Рычаковской.

Также, по информации Нацбанка, в структуре банкнот в обращении наибольший удельный вес приходится на банкноты номиналом 100 грн (18,2%), 200 грн (17,5%) и 1 грн (14,9%). В структуре монет наибольшее количество традиционно приходится на монеты номиналом 10 коп. (28,1%) и 1 коп. (21,9%).

По оценкам НБУ, на одного украинца приходится 59 банкнот (на 2 банкноты больше, чем на начало года) и 230 разменных монет (на 8 монет больше).

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в июле 2013 года выросла на 1,1%, денежная масса – на 1,7%. Объем наличности вне банков в июле вырос на 2% (с начала года — на 10,4%) – до 224,4 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц снизился на 0,4% (с начала года — вырос на 4,9%) – до 25,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Онищенко хочет проверить заводы Roshen

Продукция украинских заводов кондитерской корпорации Roshen может вернуться на рынок Российской Федерации после того, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проведет проверку украинских фабрик.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком.

В конце июля Роспотребнадзор запретил поставку украинской продукции Roshen в Россию, после того как в ней были выявлены нарушения.

Роспотребнадзор намерен аккредитовать пять украинских лабораторий, которые будут контролировать качество продукции перед поставками в Россию. По словам Онищенко, на первоначальном этапе возврата кондитерских изделий Roshen на рынок России будет контролироваться каждая поступающая партия.

При этом министр агарной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк выразил надежду, что решение по возобновлению поставок продукции Roshen будет принято в ближайшее время, однако конкретных сроков не назвал.

«Сегодня мы провели переговоры и подписали протокол, который предусматривает создание российско-украинской комиссии, рабочей группы, которая будет системно два раза в год - один раз в Российской Федерации, второй раз в Украине - проводить заседание. И сама рабочая группа будет в течение года работать, чтобы как-то гармонизировать стандарты, требования по качеству", - цитирует РИА Новости Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

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Украина рассчитывает в понедельник снять проблему с экспортом в РФ

Украина рассчитывает, что проблема с экспортом ее товаров в Россию будет снята в понедельник по итогам переговоров, заявил агентству "Прайм" вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины. Украинские компании заявляют, что поставки их продукции на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

"Мы решили, что наша группа, представители нашей таможни, первый заместитель министра доходов будут в понедельник здесь и будет рассмотрен вопрос с руководителем Федеральной таможенной службы РФ - те вопросы, которые вызывают беспокойство с нашей стороны", - сказал Бойко.

На уточняющий вопрос, рассчитывает ли украинская сторона достичь компромисса уже в понедельник, он ответил так: "Мы рассчитываем, что эта проблема будет снята".

По словам вице-премьера Украины, российская таможня разъяснила свою позицию. "Дают объяснения, что в группу риска попали товары, которые, по их мнению, не имели сертификата происхождения, оформленного соответствующим образом. У нас пока нет оснований не доверять объяснениям руководителя Федеральной таможенной службы", - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

В пятницу, 16 августа, Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова 16 августа принимала участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации.

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Украина в понедельник определится, жаловаться ли на Россию в ВТО

Украина в понедельник определится по поводу того, будет ли обращаться во Всемирную торговую организацию для разрешения спорных вопросов в торговле с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов на брифинге, отвечая на вопрос, принято ли решение обратиться в ВТО для разрешения проблемы.

«В понедельник у нас будет готов четкий план действий. Я могу сказать, что там предусмотрен этот вопрос», - сказал Прасолов. При этом он отметил, что на данный момент в Суздале еще продолжается заседание совета Евразийской экономической комиссии, на котором украинская делегация планировала поднять вопрос о проблемах с поставками украинских товаров в Россию.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова принимает участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации, на котором планировалось поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне.

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Янукович обсудил с Путиным таможенную блокаду

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Виктором Януковичем вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, связанные с таможенным оформлением грузов на российско-украинской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем. Президенты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы, касающиеся таможенного оформления грузов на российско-украинской границе", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

***

Россия не подтвердила наличие токсичных веществ в продукции «Рошен»

Российская сторона не подтвердила наличие вредных веществ в продукции украинских кондитерских фабрик «Рошен» и признала, что претензии существуют лишь к маркировке на упаковках и этикетках этой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов сегодня на брифинге, комментируя результат переговоров, проведенных украинской правительственной делегацией с российским Роспотребнадзором. «Было заявлено российской стороной о том, что они подтверждают несоответствие содержимого продуктов и тех надписей, которые содержатся на упаковке. Подтверждения о том, что найдены какие-то токсичные вещества, с российской стороны не поступало. То есть их нет», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

***

Рост ВВП в июле составил около 2,5% - Азаров

Рост ВВП в июле текущего года составил около 2,5%, и есть надежда, что по итогам года Украины выйдет на небольшой рост ВВП.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Могу сказать, что сегодня опубликованы данные Госкомстата: мы имеем за июль примерно 2,5% роста ВВП”, - сообщил Азаров

Он отметил, что это хороший показатель.

“Это очень отрадный показатель. А в целом за 7 месяцев выровнялся показатель ВВП. Я думаю, что мы до конца года выйдем на небольшой, но все-таки рост ВВП. Это очень трудная задача, но, думаю, что мы с ней справимся”, - сказал премьер.

Вместе с тем, на сайте Государственной службы статистики на 18.00 отсутствует информация о ВВП по итогу июля.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года).

По сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 0,4%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5- 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии МВФ составит 0%.

В начале мая ЕБРР спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.

УНИАН