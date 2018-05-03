Баланс недели: к России «с любовью», учетная ставка падает, приватизация по отработанной схеме, «Нафтогаз» - банкрот

ТОП-новиною минулого тижня стала інтрига у торгівельних взаємовідносинах двох «братніх країн» – України та Росії. Почалося все з того, що 12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба РФ з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозяться на її територію понад 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торговельних спорів з РФ – блокування українського експорту «призводить до збільшення термінів простоїв вагонів та інших транспортних засобів, і як наслідок, веде до подорожчання або зриву поставки товарів, псування продукції, а також підриває позиції українських товаровиробників на ринку Російської Федерації». За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників від ембарго Росії можуть становити близько 2,5 млрд дол. за підсумками 2-го півріччя.

15 серпня голова комітету Державної думи у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що «труднощі з проходженням українськими товарами російської митниці багато в чому викликані просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Проте ніякої політики в цьому немає».

16 серпня Микола Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російського торговельно-економічного співробітництва, від якої чекає відповідних пропозицій до 19 серпня.

Такі дії Росії можна розглядати як істерику через наближення дати саміту у Вільнюсі, де Київ і Брюссель планують підписати Угоду про асоціацію. Москва розпочала черговий виток торговельної війни, намагаючись в такий спосіб змусити Україну відмовитись від обраного нею європейського шляху.

Експерти наголошують, що Україна не зможе розв'язати митний конфлікт з Російською Федерацією без втручання міжнародного співтовариства. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що «зараз, якщо Україна не звернеться до Світової організації торгівлі та Міжнародного валютного фонду, питання торговельних ускладнень з Росією не буде вирішене так, щоб хоч трохи врахувати інтереси України».

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, Україна визначиться з приводу того, чи звертатиметься до СОТ, у понеділок, 19 серпня.

А поки влада вирішує, що робити на торговельному фронті, продукція українських виробників заблоковано на кордоні з Росією. За словами голови аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Андрія Беспятова, з урахуванням характерних для даного періоду року високих температур найбільшому ризику піддаються швидкопсувні продукти. Загалом, обсяг експорту в Росію становить 1,3 млрд дол. в місяць (24% загального обсягу експорту товарів), з яких швидкопсувні продукти складають всього 8%. Таким чином, максимальний можливий збиток для даної групи українського експорту становитиме не більше 90 млн дол. на місяць і 0,5 млрд дол. загалом за другу половину цього року. На думку експерта, незважаючи на те, що новина негативно позначиться на настроях інвесторів, економічні наслідки на даному етапі не виглядають значними. Однак, оскільки Росія твердо виступає проти намірів України підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, тиск на українських експортерів з боку Москви може надалі лише зростати.

Ставка падає

Ще однією знаковою подією минулого тижня, на цей раз у фінансовій сфері, стало рішення Національного банку знизити облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 6,5% річних. Варто зазначити, що регулятор вдруге приймає подібне рішення у 2013 році. До цього облікова ставка не змінювалася з 23 березня 2012 року. В НБУ серед чинників, що визначили рішення щодо зниження облікової ставки, виділили нульовий рівень інфляції в країні, низькі девальваційні очікування ринку та істотне зростання ресурсної бази банків. Як заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова, з моменту останнього рішення про зниження ставки (у червні поточного року) середня вартість кредитів впала на 2%. У той же час, експерти переважно не розглядають облікову ставку Нацбанку як основний інструмент для пожвавлення кредитування. Зокрема, на її базі розраховується вартість рефінансування для банків. Але обсяги рефінансування, які за 7 місяців поточного року склали 20 млрд грн, мізерно малі на тлі обсягів залучених банками депозитів (623,5 млрд грн на 1 серпня), що продовжують лишатися основним ресурсом банківської системи. На думку головного економіста Dragon Capital Олени Білан, в умовах фактичної прив'язки валютного курсу до долара США стан грошово-кредитного ринку і банківських процентних ставок значно більше залежить від припливу/відтоку валюти на міжбанківському валютному ринку, ніж від зміни облікової ставки НБУ. До того ж, варто зазначити, що зниження ставки до 6,5% річних, порівнюючи, наприклад, із ставкою у 3,75% річних у Грузії, є доволі незначним.

Приватизація за «старим» планом

На минулому тижні стали виразними контури проведення одного з поки-що найбільших приватизаційних конкурсів року – з продажу 60,77% державного пакету акцій «Донбасенерго». З усією очевидністю стало ясно, що у ньому візьмуть участь, скоріш за все, лише два учасники, що зробить його подібним до багатьох інших приватизаційних конкурсів останнього часу. Один з претендентів на «Донбасенерго» - українська група ТехНова, яка контролює три ТЕЦ в Черкасах, Чернігові та Сумах. «Ім'я» іншого учасника поки-що невідомо. Раніше експерти заявляли, що затверджені урядом кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу суттєво обмежують коло потенційних покупців, оскільки фактично не допускаються до участі в конкурсі іноземні компанії. Так, згідно з затвердженими Кабміном умовами, потенційні покупці для участі в конкурсі повинні протягом останніх трьох років поставляти на оптовий енергоринок України мінімум 15% від обсягів виробництва «Донбасенерго», або видобувати на території країни не менш 15% від вживаного підприємством вугілля, маючи його балансові запаси у розмірі п'ятирічного обсягу споживання енергокомпанії. Таємницею також залишається питання, чому конкурс вирішили провести у період літнього затишшя, коли інвесторів скоріш можна знайти на морських узбережжях, чим в їхніх офісах.

«Нафтогаз» - патова ситуація

І ще одна цікава новина надійшла минулого тижня з корпоративно-державного сектору. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у першому півріччі збільшила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року більше ніж у два рази - з 4,45 млрд грн до 9,99 млрд грн. Чистий дохід компанії від реалізації продукції за цей же період скоротився з 62,8 млрд грн до 38 млрд грн. Заступник голови правління компанії Вадим Чупрун заявив, що НАК перебуває у патовій ситуації через заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за спожитий газ, що зросла до понад 17,4 млрд грн. Експерти зазначають, що подібні рекордні збитки компанії створюють реальну загрозу своєчасному початку опалювального сезону і загалом можуть дестабілізувати ситуацію в паливно-енергетичному комплексі країни. Аби перевірити їх слова чекати залишилось зовсім недовго…

Віталій Неборак (УНІАН)