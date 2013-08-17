В Китае от наводнений пострадали почти 2 млн человек

В провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 1,97 млн человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Начиная с 10 августа в этой провинции наводнение унесло жизни 10 человек, около 140 тыс были эвакуированы местными властями. Экономический ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 7,1 млрд юаней, сообщает агентство.

В настоящее время от наводнений страдают северо-западные районы страны.

В южных провинциях, наоборот, на протяжении месяца стоит засуха, от которой пострадали посевы общей площадью 6,38 млн га, 900 тыс га полностью уничтожены.

Для возмещения ущерба в указанных районах, Пекин выделил 520 млн юаней.