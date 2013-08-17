В Германии пострадавшим от паводка выплатят 8 млрд евро компенсации

В Германии пострадавшим от наводнений в мае-июне этого года выплатят 8 млрд евро компенсации.

Как сообщает радио «Свобода», в ФРГ начинаются выплаты компенсаций жертвам разрушительного наводнения, охватившего многие земли страны в период с 18 мая по 4 июля.

Частные и юридические лица могут рассчитывать на покрытие 80% ущерба – из многомиллиардного фонда помощи.

По информации агентства DPA, сегодня порядок распределения помощи был одобрен Бундесратом через два дня после одобрения его правительством.

Размер фонда составляет около 8 млрд евро. Он был создан непосредственно после природной катастрофы, и безотлагательная помощь пострадавшим оказывается из этого фонда с июня.

Более других пострадали федеральные земли Саксония-Анхальт, Саксония и Бавария.