В Украине работает менее 10 тысяч книжных магазинов и киосков

В соответствии с отчетами, полученными от Совета министров Автономной Республики Крым, областных и Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, по состоянию на начало июля 2013 года в Украине функционирует 9 тыс. 704 объекта розничной торговли книжной продукцией, в т.ч. книжных магазинов – 1 тыс. 519, книжных киосков и книжных прилавков - 8 тыс. 185.

Такие данные обнародовал на своем сайте Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, проанализировав состояние выполнения распоряжения Кабинета министров Украины от 25.06.08 № 902-р «О требованиях относительно функционирования объектов розничной торговли книжной продукцией» в первом полугодии 2013 года.

В целом на протяжении первого полугодия 2013 года количество объектов розничной торговли книжной продукцией в Украине по сравнению со вторым полугодием 2012 года увеличились на 579 единиц (книжных магазинов увеличилось на 2, а книжных киосков и книжных прилавков - на 577).

Позитивная тенденция к увеличению количества книжных магазинов наблюдается в таких регионах: Кировоградская (+19), Волынская, Луганская и Николаевская (+7), Житомирская и Ривненская (+5), Черкасская (+4), Киевская (+3), Одесская (+1) области.

Вместе с тем уменьшились количество книжных магазинов за отчетный период в Автономной Республике Крым (-22), Херсонской (-31), Донецкой, Львовской и Хмельницкой областях (-1). Однако здесь возросло количество книжных киосков и книжных прилавков. В частности, в Автономной Республике Крым их увеличилось на 54 единицы, в Херсонской области - на 245, в Донецкой - на 26, в Хмельницкой на 13, во Львовской на 1.

Наилучшая общая картина с увеличением количества объектов розничной торговли книжной продукцией в первом полугодии 2013 года наблюдается в Автономной Республике Крым (+32), Николаевской (+215), Херсонской (+214), Донецкой (+25), Тернопольской и Кировоградской (+18), Хмельницкой (+12), Житомирской (+11), Харьковской и Черниговской (+7), Ивано-Франковской и Черкасской (+4), Киевской и Одесской (+3), Ровенской (+8), Днепропетровской и Закарпатской (+2) областях.

Общее количество объектов розничной торговли книжной продукцией в первом полугодии 2013 года уменьшилось в Запорожской (-6) области и в городе Севастополе (-3).

За отчетный период количество объектов розничной торговли книжной продукцией в Винницкой, Полтавской, Сумской, Черновицкой областях и в городе Киеве осталась без изменений.