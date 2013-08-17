Госэкоинспекцию обвиняют в бездействии

Государственная экологическая инспекция Украины отказывается бороться с незаконной торговлей животными, занесенными в Красную книгу.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины (НЭЦУ).

В июле этого года НЭЦУ обратился в Генеральную прокуратуру Украины с письмом, в котором сообщил, что питомник «Декоративные голуби и другие экзотичные животные» (Полтава) предлагает продажу журавля-красавки и серого журавля по договорной цене. Экологи также выявили и другие организации, которые осуществляют торговлю журавлями и другими редкими птицами.

Закон «О Красной книге Украины» запрещает изъятие из природы особей видов, занесенных в Красную книгу Украины (это разрешается лишь в случае принятия соответствующего решения Национальной комиссии по Красной книге), а также их коммерческое использование (ст.19 закону). Торговля особями видов животных, занесенных в Красную книгу, запрещена независимо от того, изъяты они из природы или выращены в неволе.

В своем обращении НЭЦУ просил инспекцию найти лиц, чьи контакты указаны в данных объявлениях, и проверить законность торговли указанными видами птиц и законность владения ими, изъять их у незаконных владельцев и передать в зоологические парки для реабилитации.

Заместитель председателя НЭЦУ Алексей Василюк сообщил, что Госэкоинспекция отказалась проводить проверку информации о продаже краснокнижных птиц, хотя в письме были указаны все контакты организаций.

«После скандального случая похищения птенцов журавля-красавки, о котором стало известно днями в Херсонской области, открыто уголовное дело по ч.1.ст. 249 Уголовного кодекса Украины, – заявил Василюк. - Однако борьба с торговцами краснокнижными видами оказалась менее привлекательным делом для контролирующих органов. Генеральная прокуратура Украины переслала наше письмо в Государственную экологическую инспекцию Украины. Но, в свою очередь, отписалась нам, что не может осуществить проверку, поскольку в нашей жалобе не указано, кто конкретно осуществляет торговлю и юридический адрес предприятия. Собственно, для выявления этого и готовилось наше обращение, ведь речь идет о нелегальной противозаконной торговле. Однако позвонить по телефону по указанным в нашем письме телефонам экоинспекторы не могут или просто потеряли очки и не могут прочитать в нашем письме все контакты незаконных торговцев».

НЭЦУ обратился в Генпрокуратуру Украины с жалобой на бездействие Госэкоинспекции.